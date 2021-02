Enrico Bucci (biologo)/ “Inutile fare capricci su vaccini che ci vengono offerti”

Enrico Bucci senza filtri sui vaccini anti-Covid. Il biologo della Temple University di Philadelphia ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale, accendendo i riflettori sui farmaci sin qui utilizzati per contrastare il Covid-19. L’esperto non ha usato troppi giri di parole: «Ogni mese in più passato senza uno qualunque di questi vaccini significa rischio maggiore di conseguenze severe dell’infezione da SARS-CoV-2».

Enrico Bucci ha messo in risalto che – per quello che sappiamo oggi – tutti i vaccini anti-Covid «azzerano il rischio di queste conseguenze, mentre inducono un rischio piccolissimo di conseguenze collaterali che diano qualche preoccupazione» e lo stesso discorso vale anche per il vaccino di Astrazeneca, «non è diverso da tutti gli altri».

Enrico Bucci: “Inutile fare capricci su vaccini che ci vengono offerti”

Nel corso del suo lungo post pubblicato su Facebook, Enrico Bucci ha tenuto a precisare che dal punto di vista individuale non ha alcun senso «mettersi a fare capricci circa il vaccino che ci viene offerto». Il biologo ha poi puntualizzato nuovamente: «Questo discorso non intacca minimamente le critiche su altri aspetti delle ricerche che sono in corso; è solo che per quello che riguarda il singolo aspetto della prevenzione dei rischi individuali, davvero tutti – ma proprio tutti – i vaccini in figura hanno prodotto evidenze solide».



