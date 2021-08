Enrico Caruso, ‘Ridi pagliaccio’ o ‘Vesti la giubba’/ Storia di un’aria da record

S’intitola Vesti la giubba l’aria più famosa di Pagliacci, opera lirica del 1892 a firma di Ruggero Leoncavallo. Vesti la giubba, in realtà, è più nota come Ridi, pagliaccio, dall’esordio dell’ultima strofa che contiene al suo interno proprio queste parole. Quello di Canio – interpretato in ben tre occasioni da Enrico Caruso – è un canto struggente, dopo la scoperta del tradimento di sua moglie Nedda. Con il morale a terra, Canio è costretto comunque a entrare in scena e a vestire i panni ‘divertenti’ del clown; un clown tragico, grottesco, che si veste di malavoglia e ancor più svogliatamente si dà in pasto al pubblico. L’onestà, però, esige che il suo lavoro sia svolto nel migliore dei modi: la gente ha pagato, e per questo lui sostiene il suo ruolo comico senza mostrare alcun turbamento. Il dramma interiore viene fuori all’improvviso, quando realtà e finzione si mescolano in occasione di un doppio omicidio.

Il testo di Ridi, pagliaccio

Vesti la giubba o Ridi, pagliaccio viene intonata verso la fine di Pagliacci. Il primo tenore a cantarla fu Fiorello Giraud nel 1892, anno di uscita dell’opera. Qualche tempo dopo, Enrico Caruso la portò al successo eseguendola in tre versioni (nel 1902, nel 1904 e nel 1907). La registrazione discografica di Caruso fu il primo disco a superare il milione di copie vendute. Di seguito il testo: “Recitar! Mentre preso dal delirio, / non so più quel che dico, / e quel che faccio! / Eppur è d’uopo, sforzati! / Bah! Sei tu forse un uom? / Tu se’ Pagliaccio!”. Seconda strofa: “Vesti la giubba e la faccia infarina. / La gente paga, e rider vuole qua. / E se Arlecchin t’invola Colombina, / ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà! / Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto / in una smorfia il singhiozzo e ‘l dolor, Ah!”. Finale: “Ridi, Pagliaccio, / sul tuo amore infranto! / Ridi del duol, che t’avvelena il cor!”.

