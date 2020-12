Enrico Contarin all’Isola dei Famosi?/ “Dopo il GF è il reality che più mi si addice”

Enrico Contarin è stato uno dei concorrenti più divertenti del Grande Fratello 16, l’edizione di qualche anno fa condotta da Barbara D’Urso, e chi l’ha apprezzato in quell’occasione spera di rivederlo presto in Tv, magari in un altro reality. A svelare se questo sarà possibile è stato proprio l’ex gieffino nel corso di una chiacchierata con Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News. “Dove non c’è da lavorare mi candido sempre. – ha scherzato, per poi aggiungere – Sicuramente l’Isola dei Famosi, dopo aver fatto un reality come il Grande Fratello, sarebbe l’avventura che più mi si addice”. Contarin, insomma, si prepara all’Isola dei Famosi qualora arrivasse la ‘convocazione ufficiale’. Intanto non manca qualche sua considerazione su questa edizione del Grande Fratello Vip.

Enrico Contarin, l’amore e le bellezze del Grande Fratello Vip 2020

Enrico Contarin ha sottolineato la bellezza delle concorrenti del GF VIP 2020. In particolare ha dichiarato: “Cecilia Capriotti è tra le donne più belle che abbiamo in Italia, forse un po’ troppo grande per me. Dayane Mello è una bella ragazza, la Gregoraci mi piace, Matilde Brandi anche…”, ha sottolineato, ammettendo dunque di avere un debole per tutte. Ed è proprio parlando di donne che Contarin ha svelato quelle che, secondo lui, sono le qualità che a un uomo proprio non possono mancare per far colpo su una donna: “Bisogna farla ridere e saper cucinare bene. La bellezza va in secondo piano, quelle cose poi svaniscono, vanno in secondo piano…” Considerazione più che esatta.



