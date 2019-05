Enrico Contarin/ “Giullare di corte” o fine stratega? (Grande Fratello 2019)

Enrico Contarin ha ripreso il suo colorito al Grande Fratello 2019, dopo aver trascorso diversi giorni di silenzio. Ormai lontano dalle mire di Guendalina Canessa, il concorrente è ritornato ad essere il mattatore che abbiamo conosciuto fin dal suo ingresso nella Casa. Questo non vuol dire però che non abbia finalmente aperto i rubinetti, parlando di una fetta della sua vita privata. Sono ben poche infatti le volte in cui abbiamo visto Enrico parlare di ciò che prova o pensa, deciso più che altro a mostrarsi come il simpatico di turno. I tanti giorni trascorsi in isolamento però iniziano a fari sentire, tanto che ha scelto di rivelare quanto vissuto al fianco della madre, costretta a convivere con un problema al seno. Non sappiamo molto di più, tranne che Enrico ha deciso proprio per questo di lasciare Milano, dove si era trasferito per motivi di studio, e ritornare nella sua Bessica. Questa piccola rivelazione, che forse verrà approfondita durante la diretta di stasera, l’ha spinto inoltre a puntare il dito contro chi sceglie di rifarsi il seno per motivi indipendenti dalla salute.

Enrico Contarin: nel mirino dei coinquilini?

Enrico Contarin piace a molti del pubblico del Grande Fratello 16, ma qualcuno dei concorrenti lo guarda con occhi diversi. Daniele Dal Moro infatti ha avuto già da ridire in passato con il ragazzo di Bessica, soprattutto dopo il confronto avvenuto durante il camping. In questa occasione Enrico gli ha rivelato i motivi della sua precedente nomination e secondo il veronese si sarebbe reso conto di averlo iniziato a guardare con occhi diversi. “Ha capito che non è più sveglio di me“, dice Daniele durante un confronto con Valentina Vignali. Atteggiamenti che comunque lo spingono a credere che Contarin sia un abile calcolatore. Secondo entrambi infatti Enrico si sarebbe avvicinato ad altri concorrenti solo in base a quanto li reputi intelligenti, snobbando anche molti altri. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro su Enrico Contarin.

Tornerà presto in nomination?

Enrico Contarin potrebbe ritornare presto in nomination, a causa del malumore che sta crescendo all’interno della Casa del Grande Fratello 2019. Il ragazzo trascorre la maggior parte del suo tempo in compagnia di Kikò Nalli, con cui ha creato un legame particolare che spera duri anche al termine del reality. Tanto che in più di un’occasione gli ha parlato di Bessica, delle sue particolarità e di posti speciali che vuole mostrargli. Il gruppo di Valentina Vignali però non vede di buon occhio il concorrente veneto, che potrebbe finire nel vortice delle nomination anche perché considerato fin troppo intoccabile. A parte qualche momento divertente messo in luce dalla conduttrice, Contarin del resto non è mai finito al centro delle polemiche. Per questo i più bersagliati della Casa iniziano a sospettare che ci sia qualcosa che non va, forse che la percezione degli spettatori su Enrico non corrisponda alla realtà. Il ragazzo intanto sembra non dare alcun peso alle critiche ricevute ed anche se il gioco dei giudizi ha fatto emergere la sua scarsa presenza durante le liti, ha preferito non prendere comunque posizione di fronte ai nuovi attriti emersi nel loft.



