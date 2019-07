ENRICO CONTARIN: “IO E AUDREY CI SIAMO BACIATI”/ “Ho perso la testa, ma lei…”

Enrico Contarin “friendzonato” da Audrey Chabloz? Sembra proprio questo il destino dell’ex inquilino nella casa del Grande Fratello che intervistato da DiPiù Tv ha ammesso:”Per il 50% è amore, almeno da parte mia, per il restante 50% penso che lei non sia interessata a me, se non come amico”. Una considerazione amara da parte del simpatico Enrico, che alla sua ex coinquilina non ha mai fatto mistero di pensare come compagna, e non come amica:”Dopo l’uscita dalla Casa ci siamo frequentati per un po’ e, durante una serata, lo ammetto, ci siamo baciati, anche più volte. Quindi sì, qualcosa c’è. Almeno da parte mia, da parte sua non so”. Enrico spiega: “Mi sono dichiarato ma non ci siamo fidanzati, siamo amici. Lei ora è tornata ad Aosta mentre io sono tornato a Bessica, il mio paese in provincia”.

ENRICO CONTARIN: “HO PERSO LA TESTA PER AUDREY”

Enrico Contarin è capace di slanci importanti nei confronti di Audrey:”Le ho chiesto di vederci prima che lei torni a Ibiza. Fosse per me la seguirei anche in capo al mondo, ma ho capito che sarebbe un viaggio senza speranza…”. Nella sua intervista al settimanale, il secondo classificato dell’ultima edizione del Grande Fratello rivela:”Le voglio raccontare un aneddoto: quattro anni fa, mi confessai con il parroco del mio paese. Lui mi chiese: “Sei fidanzato?”. E io:”No, da poco è finita una storia importante e vorrei trovare l’amore vero”. Lui mi rincuorò: “Vedrai, il Signore te lo farà trovare”. Da quel momento, ogni volta che tornavo da lui, dicevo al prete:”Senta, ma questa fidanzata dov’è? Io non ho ancora trovato nessuno”. Poi quando nella Casa ho visto Audrey ho pensato:”Ecco il dono di Dio””. L’intervistatrice domanda ad Enrico se non pensa di correre troppo:”Il fatto è che ho perso proprio la testa per Audrey. Speriamo che anche lei prima o poi la perda per me”.

