ENRICO CONTARIN/ Sarà il primo eliminato della puntata? (Grande fratello)

Enrico Contarin è uno dei concorrenti meno in vista del Grande fratello 16. Pochi giorni fa ha ricevuto in visita i suoi genitori, ed è stato questo, in effetti, il momento in cui più è spiccato. Una fonte a lui vicina ha parlato di lui come di una persona esuberante; difficile credergli, dal momento che Enrico si è distinto per la sua serietà e la sua pacatezza. “Anche ai tempi dell’Università”, si legge su 361magazine, “è sempre stato esuberante. Si presentava come Enrico Da Bessica (paese in cui è nato, vicino Treviso, ndr) e diceva di voler fare il comico! Effettivamente sapeva come attirare l’attenzione e come far divertire!”. Rivedendo il padre, Contarin si è commosso: “È la prima volta che lascia il negozio in tutta la sua vita”, ha detto, lasciando intuire che è figlio di una persona piuttosto ligia al dovere.

Enrico Contarin e il rapporto col padre

Anche per questo, Contarin senior ha contrastato la sua partecipazione al Grande fratello 16. Così Enrico Contarin: “Con mia madre abbiamo un rapporto anche molto intenso ma con mio padre è diverso, è più freddo. Mi diceva: ‘Cosa vai a fare il pagliaccio al Grande fratello?’, prima che partissi per venire qui”. Tra loro non c’è mai stata una gran complicità. Certamente la nostalgia è tanta e, adesso che si rincontrano, hanno occasione di dimostrarsi reciprocamente quanto si vogliono bene. Quando il 26enne l’ha visto entrare nella Casa, ha strabuzzato gli occhi: “Ma come avete fatto a staccarlo dal negozio?”. Risponde la madre: “L’abbiamo chiuso e siamo partiti”.

Le lodi dei genitori a Enrico Contarin

Mamma Ida ha apprezzato il percorso del figlio al Grande fratello 16, nonostante la contrarietà iniziale di suo marito. “Bravo Enrico, bravo!”, l’ha incoraggiato, “ti guardiamo tutti… Anche tuo padre! Non va più in bottega non ha occhi che per te, è sempre lì a guardarti”. E’ stato questo il momento migliore di Enrico Contarin, in un’edizione in cui è passato un po’ in sordina. Alcuni, sul web, l’hanno criticato per questo, ma Enrico sa che è meglio tacere che rischiare qualche scivolone. La sua strategia è vincente: già troppi concorrenti sono caduti in questo senso. Non si sa se l'”integerrimo” Contarin vincerà effettivamente il Gf; lui, comunque, un pronostico lo azzarda. “Per me il Grande fratello l’han vinto i miei, non si erano mai presi un giorno di ferie da quando li conosco!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA