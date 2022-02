Enrico Costanza, chi è?/ Il “giardiniere culinario stellato” ospite a MasterChef

Enrico Costanza, chi è il “giardiniere” degli chef?

Enrico Costanza, giardiniere culinario stellato, sarà ospite dell’ottava puntata di MasterChef Italia. La sua è una classica storia di cambio vita: scampato a un destino di avvocato, laureato in Lettere e Filosofia a Bologna, editor di libri d’arte e moda per Damiani e una passione per il giardinaggio rimasta a lungo dormiente. Il suo “career change” è iniziato nel 2009 con il trasferimento a Firenze, per studiare ai Giardini di Boboli. Poi numerose esperienze all’estero: Hidcote Manor Garden, Longwood Gardens e la Fondation Claude Monet. Successivamente è stato lo chef vegano Simone Salvini a spingerlo ad abbandonare la carriera di giardiniere per coltivare in modo sartoriale solo per chef e ristoranti. Dal 2017 ha iniziato a collaborare con lo chef Enrico Crippa del ristorante “Piazza Duomo” ad Alba.

Enrico Costanza: il secondo cambio di vita

Nel 2021, dopo quattro anni, il culinary gardener Enrico Costanza ha interrotto la collaborazione con il ristorante stellato di Alba: “Premetto che sono rimasto in ottimi rapporti con lo chef e la famiglia Ceretto. Ma è successo che complice il lockdown e le lunghe giornate trascorse a casa, ho iniziato a sentire l’esigenza di rallentare un po’… Ma continuerò a fare il mio lavoro con ancora più passione”, ha raccontato a Report Gourmet. E ha aggiunto sul suo futuro professionale: “Farò consulenze, qualcuna è già iniziata, ma preferisco non nominare nessuno; oltre a continuare a insegnare la materia Orto all’Università di Pollenzo nel master di Culinary Art. Senza lasciare il Piemonte, dove mi trovo benissimo, mi sento adottato e c’è tanta ristorazione incentrata sull’autoproduzione…”.

