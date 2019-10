Enrico Di Lauro, Harry Dila/ Under Uomini, accederà ai Live? (X Factor 13)

Enrico Di Lauro è uno dei protagonisti dei Bootcamp ad X Factor 13 su Sky Uno. Conosciuto con il nome d’arte Harry Dila, Enrico arriva alle audizioni della trasmissione dopo un periodo in cui si è fatto conoscere ed apprezzare con la sua musica e la sua chitarra come artista di strada. Alle audizioni il cantautore 22enne milanese conquista i giudici di gara con un brano di Ed Sheeran. In particolare Samuel, il leader dei Subsonica, si mostra piacevolmente sorpreso dall’esibizione di Enrico, fino al punto di dichiarare apertamente al cantautore “Sei un artista di strada, ma forse questa è la tua strada. Sono contento che tu sia qui”. Indubbiamente i giudici sono tutti concordi fin da subito che l’artista debba proseguire la sua gara. Mara Maionchi, il giudice veterano di X Factor 13, gli chiede di accennare uno dei suoi brani, quelli che l’artista scrive da solo per portare poi sulle strade in compagnia della sua chitarra. Enrico accede agli Home Visit grazie al parere favorevole del giudice di gara Mara Maionchi. La sua partecipazione alla tredicesima edizione di X Factor viene ufficialmente confermata il 10 ottobre, quando Malika Ayane sceglie il giovane artista di strada per far parte della sua rosa di concorrenti per gli Under Uomini.

Enrico Di Lauro, X Factor 13: la prova Michael Buble

Per questa fase della selezione di X Factor Enrico Di Lauro ha scelto di cantare un brano di Michael Bublé. Con Lost il giovane cantante conquista Malika Ayane che gli assegna subito la terza sedia. Nel gruppo selezionato dalla celebre cantautrice milanese nella puntata dei Bootcamp, oltre a lui, vi sono Lorenzo Rinaldi, Emanuele Cristanti detto Nuela, Daniel Acerboni e Davide Rossi. I cinque, inisieme agli altri tre gruppi selezionati dagli altri tre coach, saranno adesso in gara a Berlino, per decidere quali saranno i tre concorrenti di ogni gruppo che accederanno alla fase successiva. La puntata di giovedì 17 ottobre ci svelerà se Enrico Di Lauro riuscirà ad avere la meglio sugli altri componenti del gruppo in quest’ultima fase di scrematura. L’appuntamento è quindi per il 17 ottobre sul palco dell’X Factor Arena per i Live Show. Nel suo profilo Instagram, che risulta aggiornato al 19 agosto con un post in cui annunciava novità in arrivo, l’artista può vantare circa settemila followers. Probabilmente quella novità era proprio la sua partecipazione a X Factor 13. Sul suo profilo Instagram è possibile scoprire l’altra grande passione di Enrico Di Lauro: la fotografia. Qui è infatti possibile trovare molti dei suoi scatti. Enrico ha anche un altro profilo (harrydila.photography) dove pubblica le sue fotografie.

Enrico Di Lauro, la prova ai Bootcamp 2





