ENRICO E ANDREA MELLANO, EX MARITO E FIGLIO EMANUELA FOLLIERO/ Il piccolo vittima di…

Emanuela Folliero, conduttrice, attrice ed ex annunciatrice televisiva, ha avuto un figlio con l’ex marito Enrico Mellano, l’uomo che ha sposato nel 2007 e da cui si è separata due anni più tardi. Andrea – questo il nome del bambino – è nato nel febbraio 2008 e oggi ha 11 anni. Emanuela si è sempre detta una “mamma innamorata”, anche e soprattutto nei momenti in cui ha dovuto affrontare delle difficoltà nel crescerlo e nell’educarlo. Il suo stile è frutto di un preciso “studio” mirato ad alimentare l’autostima di suo figlio. Anche quando Andrea non compie imprese straordinarie, mamma Emanuela gli fa complimenti e lo fa sentire apprezzato. “Andrea ha una marcia in più”, ha spiegato tempo fa al settimanale Oggi, “è molto sensibile. Non bisogna fare un complimento a un figlio solo se fa cose straordinarie. I bambini hanno bisogno di autostima… mi è toccato affrontare pure i bulli“. Mentre erano in vacanza in Sardegna, infatti, alcuni ragazzi più grandi hanno sfidato il suo bambino a fargli fare un gestaccio. E lei non è rimasta a guardare (anzi).

Emanuela Folliero difende il figlio Andrea contro i bulli

“Eravamo in un villaggio in Sardegna“, ha raccontato Emanuela Folliero, “un giorno torno in camera e vedo mio figlio bianco come un cencio. Penso a una congestione e invece scopro che stava cercando, insieme ad un suo amico, una via di fuga”. Il piccolo Andrea, il figlio che ha avuto con l’ex marito Enrico Mellano, si sentiva in trappola: “Alcuni bulli, ragazzotti di buona famiglia 30 cm più alti di me, gli avevano detto: o fai il dito medio a tua madre o ti meniamo. Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”. La Folliero ha detto addio di recente al suo ruolo storico di annunciatrice tv, ma da quel momento in poi le proposte di lavoro non sono mancate. Ciononostante, per Emanuela, la famiglia è e rimane la principale priorità.

