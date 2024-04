ENRICO E BENEDETTA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Esperti sbottano: “Nessuna coppia ha mai fatto come voi”

Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi di Matrimonio a Prima Vista 2024 sono ai ferri corti: “Sei l’opposto da tutte le ragazze che io ho avuto. Al primo impatto come stereotipo non mi aveva colpito molto. È bene dirsi tutto a questo punto. Io proverei a fare la convivenza in maniera dal poter poi lasciarsi con il sorriso e non questo veleno che c’è. Visto che siamo marito e moglie voglio provare a lasciarsi con il sorriso sulle labbra.” È tempo di parla con i life coach Andrea Favaretto e Nada Lofreddi che li rimproverano di aver preso poco seriamente l’esperimento. “Non è mai successo che dopo due giorni qualcuno è arrivato lei non è la persona per me” sbotta Favaretto. Enrico replica che lui ce l’ha messa tutta per cercare di salvare il salvabile. “Abbiamo difficoltà a capire come darvi una mano. Penso che c’è un atteggiamento vittimistico.”

“Io mi sono trovata in difficoltà nell’interagire quotidianamente” ha ammesso Benedetta. “Avete perso la fiducia nell’esperimento, in noi, e rovinato un po’ tutto. Io ho visto quello che avete fatto, come togliersi le fedi ed io per tutto il racconto mi chiedo che cosa state facendo qui, voi non ci chiedete aiuto. Io in realtà vi chiedo scusa e lascio questa stanza fino a che non c’è la necessità di venire a capo dalla situazione… Mi aspetto una riflessione” ha concluso Nada Lofreddi abbandonando Enrico e Benedetta che restano di stucco per la figuraccia fatta. (Agg di Liliana Morreale)

Prima ancora di iniziare la convivenza a Matrimonio a prima vista 2024, Enrico e Benedetta appaiono rassegnati al loro destino

Enrico e Benedetta, una coppia che non decolla e che forse è destinata a scoppiare. Non è dato sapere se la loro avventura terminerà prima del traguardo o se i due concorrenti decideranno di arrivare almeno alla fine del percorso. E’ quanto auspicano gli esperti, che su questo matrimonio hanno preso un abbaglio pazzesco. Ci hanno provato – e ci stanno a provando – a stimolare la coppia, ma tra Enrico e Benedetta l’avventura a Matrimonio a prima vista 2024 è diventata un supplizio.

Guardandoli si ha l’idea che nessuno dei due vorrebbe essere lì, hanno ormai maturato entrambi la consapevolezza che l’alchimia non è una cosa che si può creare a tavolino. Così la loro avventura procede senza squilli di tromba, con tante incomprensioni ed un’insofferenza che rischia di diventare insostenibile. L’inizio della convivenza, in questo senso, può solo peggiorare le cose.

Quale futuro per Enrico e Benedetta? Ecco perché per i due sposi non sembrano esserci speranze

Difficile raccontare qualcosa su questa coppia. Enrico e Benedetta, d’altra parte, non stanno facendo nulla per farsi conoscere o apprezzare dal pubblico. A Matrimonio a prima vista 2024 sembrano voler semplicemente attendere l’arrivo della puntata finale. I pregiudizi regnano, come il nervosismo crescente che rende impossibile la convivenza per la coppia. La scorsa settimana li abbiamo trovati sul piede di guerra, un atteggiamento che di certo non giova all’esperimento e che in qualche modo mette gli esperti con le spalle al muro.

Il pubblico di Matrimonio a prima vista 2024, non a caso, si domanda come possano aver optato per un abbinamento simile. Evidentemente, gli esperti, avevano visto qualcosa in loro che almeno al momento ci è sfuggito. Quasi sicuramente è stato un abbaglio…











