Enrico e Benedetta si sono lasciati a Matrimonio a prima vista 2024?/ Crisi, incomprensioni, la caduta libera

Enrico e Benedetta sembrano arrivati al capolinea a Matrimonio a prima vista 2024: cosa aspettarci nella puntata di questa sera?

Che fine faranno Enrico e Benedetta di Matrimonio a prima vista 2024? La risposta a questa domanda sembra piuttosto scontata, se valutiamo il loro percorso in discesa di queste settimane. Discesa che, per amor della verità, dobbiamo ammettere che assomiglia più ad una caduta libera. D’altronde la coppia non è mai decollata e ora l’incompatibilità sembra uno scoglio insormontabile. Durante la serata di Carnevale a Fuerteventura, in un clima di festa e spensieratezza, Enrico e Benedetta sono riusciti a litigare e a scontrarsi duramente.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, 5a puntata/ Diretta e coppie: disastro per Enrico e Benedetta

Lui è finito nel mirino di lei per motivi ancora imprecisati. Così incassa il colpo e va avanti, senza provare a ricucire. A quel punto interviene l’esperto Andrea Favaretto che cerca di placare gli animi. Marito e moglie, infatti, sono sempre più nervosi e lontani. La situazione è agli occhi di tutto insostenibile, eccetto quelli di Andrea che spinge la coppia a darsi un’altra possibilità.

ILARIA E GIUSEPPE, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2024/ Tanti complimenti ma zero passione

Matrimonio a prima vista 2024, Benedetta ed Enrico, storia di un amore mai iniziato: marito e moglie non si sopportano più…

“Enrico, ci sarà qualcosa di positivo in Benedetta?”, chiede Andrea in una chiacchierata con Enrico. L’uomo però fa un’espressione molto chiara, che profuma di bocciatura per la moglie. Una bocciatura reciproca, evidentemente. Sentendoli parlare emerge chiaramente il desiderio di entrambi di chiudere qui l’esperimento. Il Life coach, in qualche modo, salva la coppia, che prosegue la sua luna di miele in letti separati e in un clima ostile.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2024, 4A PUNTATA/ Prime tensioni tra Ilaria e Fabio

Benché l’esperto ci abbia messo una pezza, tra Benedetta ed Enrico non sembrano esserci spiragli positivi. Chiuderanno l’esperienza prima del previsto o arriveranno sfiniti, nervosi e annoiati alla fine dell’esperimento? In ogni caso l’esito finale sarà sempre lo stesso. Salvo clamorosi ripensamenti e colpi di scena…











© RIPRODUZIONE RISERVATA