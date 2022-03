Enrico e Giulia Griselli, marito e figlia di Serena Autieri/ “Amore e stima reciproca

Serena Autieri può essere orgogliosa non solo per la carriera di successo che le sta permettendo di avere soddisfazione sia come conduttrice che come attrice, ma anche per la bella famiglia che è riuscita a costruire. Al suo fianco ormai da anni, infatti, c’è Enrico Griselli, imprenditore che ha avuto modo di conoscere quasi per caso mentre si trovava per una vacanza a Dubai, dove lui invece lavorava.

La lontananza ha permesso loro di non bruciare le tappe e di costruire in maniera graduale il loro rapporto, coronato nel 2013 dalle nozze che sono state celebrate nel Duomo di Spoleto. Tre anni dopo ad allietare le loro vite è arrivata la loro bambina, Giulia Tosca, almeno per ora rimasta figlia unica.

Serena Autieri e l’amore con Enrico Griselli: Giulia è il loro gioiello

L’attrice non ha molti dubbi nell’indicare quali siano i motivi che hanno contribuito a rendere solido il legame con il marito. I due, nonostante il trascorrere degli anni, sono davvero legatissimi e hanno ancora una grande attrazione reciproca: “Siamo fortunati – ha detto lei in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”.

Paradossalmente, a differenza di quello che è accaduto a molte altre coppie, il lockdown ha contribuito a renderli ancora più uniti. Serena ne ha approfittato per raccontare un episodio davvero singolare che li riguarda: “Ah, se le raccontassi cosa non abbiamo fatto durante la pandemia. Ha presente il rullo? Non pensi a cose sconce. E’ la base su cui monti la bici da corsa: le toglie la ruota posteriore e ti sembra di stare su strada. Quando ci hanno sigillato in casa, abbiamo fato la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto. Poi con Giulia abbiamo tinteggiato casa ed Enrico si è dedicato al bricolage. Vuoi farlo felice? Regalagli un trapano” – ha concluso.

