Enrico e Giulia Griselli, marito e figlia di Serena Autieri/ Il primo incontro a Dubai

Serena Auieri ha sempre cercato di tenere la sua vita privata il più possibile lontana dalle luci dei riflettori, ma questo non ha impedito che alcuni dei suoi amori passati uscissero alla ribalta. Tra i suoi ex più celebri ci sono Guido Maria Brera, attuale marito di Caterina Balivo, e Gabriel Garko, ma la storia più importante è stata quella nata successivamente con Enrico Griselli, a cui lei è legata da più di dieci anni.

Il loro sentimento è però nato in un primo momento solo a distanza. Lui, infatti, viveva a Dubai per motivi di lavoro, mentre lei si trovava lì per vacanza. Ben presto però i due sono capitolati: “L’amore o te lo cerchi o ti capita – aveva raccontato l’attrice e conduttrice di ‘Dedicato‘ a ‘Oggi è un altro giorno’ -. Noi ci siamo incontrati da grandi, a Como e e ci siamo cercati disperatamente. Io andavo da lui, lui veniva in Italia. E’ stato un anno e mezzo di rincorse, è stato un bello perché eravamo lontano dai fotografi, quindi abbiamo vissuto i nostri primi tempi con spontaneità e verità. Questo ci ha consentito di conoscerci nel profondo”.

Chi è Enrico Griselli: lui è il grande amore di Serena Autieri

11 settembre 2011 è la data che è rimasta nel cuore di Serena Autieri, quella in cui lei ha giurato amore eterno a Enrico Griselli. I due, nonostante il trascorrere del tempo, sono felici come il primo giorno e fanno il possibile per preservare il loro rapporto da ogni pettegolezzo. “Siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo” – ha detto l’attrice. Lui è un impresario teatrale che cura in prima persona diversi spettacoli, compresi alcuni di quelli che hanno per protagonista la moglie. A coronare ulteriormente la loro unione ci ha pensato la loro bambina, Giulia Tosca, nata nel 2013.

