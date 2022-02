Enrico e Giulia Griselli, marito e figlia Serena Autieri/ “Il nostro afrodisiaco”

Serena Autieri ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito, Enrico Griselli, ormai più di dieci anni fa. Il loro primo incontro è avvenuto quasi per caso a Dubai, dove lui si trovava per motivi di lavoro. In un primo momento, però, il loro rapporto è stato solo telefonico: “Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono – aveva raccontato l’attrice in un’intervista -. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe“.

Enrico Griselli e Giulia Tosca marito e figlia Serena Autieri/ "Cosa non abbiam fatto durante il lockdown!"

Successivamente i due si sono poi incontrati sul lago di Como, pur continuando ad alternare una serie di “fughe romantiche” negli Emirati, luogo dove l’uomo le ha poi fatto la fatidica proposta. Le nozze sono state poi celebrate nel Duomo di Spoleto l’11 settembre del 2010. Ad allietare le loro vite nel 2013 è poi arrivata la loro bambina, Giulia Tosca.

Enrico e Giulia Griselli, marito e figlia di Serena Autieri/ Il primo incontro a Dubai

Enrico e Giulia Griselli: chi sono gli amori di Serena Autieri

Nonostante il tempo sia passato, Serena ed Enrico sono innnamorati come il primo giorno. Gran parte del merito è della passione che li unisce, che è sempre fortissima: “Siamo fortunati – ha detto lei in un’intervista al settimanale ‘Oggi’ -. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco. La passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”.

Enrico Griselli e figlia di Serena Autieri/ "Il nostro afrodisiaco? Stima e fiducia"

Nonostante i numerosi impegni di lavoro (è al momento in onda ogni sabato su Raiuno con “Dedicato“), l’artista napoletana fa il possibile per trascorrere il tempo libero con la sua bambina: “Da quando c’è Giulia tutto è più bello – ha raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. La vita assume un signoficato nuovo e capisci perché sei al mondo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA