Enrico e Giulia, marito e figlia Serena Autieri/ Una storia iniziata per telefono

Chi è Enrico Griselli, marito di Serena Autieri

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri. Il loro matrimonio risale all’11 settembre 2010: i due si dissero ‘sì’ nel Duomo di Spoleto, e da allora la loro storia va avanti a gonfie vele. Spoleto, per inciso, è il luogo di nascita di Enrico, che nella vita fa il produttore teatrale e con Serena condivide anche una figlia, Giulia Tosca, venuta alla luce a tre anni dalle nozze.

Serena ed Enrico si conobbero grazie ad amici in comune più di dieci anni fa. All’epoca, Enrico lavorava come manager a Dubai, e così i due furono costretti a ‘frequentarsi’ soltanto telefonicamente. Dopo un mese e mezzo di telefonate, però, Serena ed Enrico decisero di incontrarsi e di fidanzarsi ufficialmente dopo essersi dati appuntamento sul lago di Como.

Enrico Griselli, Serena Autieri e i ricordi del loro fidanzamento

Da allora, Enrico Griselli e Serena Autieri non si sono più lasciati. Griselli, piuttosto, ha lasciato il suo lavoro negli Emirati Arabi per far rientro in Italia e così stare più vicino a Serena. Tra i ricordi più belli del periodo del fidanzamento ci sono quelli relativi alle loro fughe nel deserto durante i weekend, senza dubbio le loro vacanze migliori. Prima dell’arrivo di Giulia, almeno, che ha completamente rivoluzionato le loro vite.

Enrico Griselli è un impresario teatrale e ha prodotto diversi spettacoli di successo, alcuni anche con protagonista l’Autieri. I due compaiono di frequente a teatro in occasioni mondane oppure in tournée, dal momento che lavorano spesso insieme. Griselli ha un account Instagram su cui ha condiviso un’unica foto: lui insieme alla moglie e alla figlia, una bambina molto vivace appassionata di ginnastica artistica.

