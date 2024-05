Enrico e Luca Maria Monti chi sono, marito e figlio Sabrina Salerno/ Dal primo incontro alle nozze

Enrico e Luca Maria Monti, sono il marito e il figlio di Sabrina Salerno, cantante e conduttrice ospite oggi a Da Noi… A ruota libera. La showgirl sex symbol anni’80-90 ha una splendida famiglia che la rende felice ancora oggi, al di là delle numerose soddisfazioni professionali.

Vediamo nel dettaglio chi sono Enrico e Luca Maria Monti marito e figlio di Sabrina Salerno. Classe 1968 Enrico è un imprenditore che lavora nel settore tessile e gestisce l’azienda di famiglia. I due si sono conosciuti quando erano ancora impegnati con i rispettivi compagni: “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici“, dichiarava Sabrina al Fatto Quotidiano.

Sabrina Salerno, incidente hot a L'Acchiappatalenti/ La camicia si "apre" in diretta e Milly corre ai ripari

Enrico Monti e la storia d’amore con Sabrina Salerno: dal primo incontro alla nascita del figlio

Sabrina Salerno e Enrico Monti sono insieme da 30 anni e non si sono mai dimenticati del loro primo incontro: “Ai tempi ero discografico, avevo uno studio di registrazione. Andai ad un concerto di Sabrina allo stadio di Rovigo e cenammo con altri” raccontava l’imprenditore tessile.

Sabrina Salerno: "Le femministe mi contestarono"/ "Non mi sento vittima del maschilismo"

Un anno dopo quel bellissimo incontro i due si sono rivisti e, nel 2006, sono convolati a nozze. Dal loro amore è nato il figlio Luca Maria coronando il loro sogno d’amore. “Se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenate, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio: uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso” ha dichiarato Enrico in merito alla gelosia per una delle donne più desiderate del panorama italiano. Il marito e il figlio di Sabrina Salerno sono per lei un punto di riferimento e una componente essenziale nella sua vita: “E’ la sola persona che riesce a farmi parlare e a dire cosa provo realmente” aveva raccontato Luca Maria in un’intervista a Verissimo.

Enrico Monti, marito Sabrina Salerno/ Lui: "Geloso? Beh tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA