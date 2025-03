Enrico Monti, chi è il marito di Sabrina Salerno: “Un uomo pazzesco”

Enrico e Luca Maria Monti sono rispettivamente il marito e il figlio di Sabrina Salerno che, pur avendo costruito una carriera brillante cominciando a lavorare sin da quando era giovanissima, non ha rinunciato all’amore. Da anni, infatti, il cuore della showgirl che, con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato milioni di fan, è occupato da Enrico Monti, l’uomo con cui ha prima convissuto e poi convolato a nozze formando una famiglia che rappresenta il suo successo più grande. Imprenditore nel settore tessile, Enrico Monti è l’uomo con cui Sabrina Salerno divide la propria vita da più di 30 anni..

I due, infatti, si sono sposati dopo 13 anni di convivenza e hanno da poco festeggiato ben 18 anni di matrimonio. In occasione del 17esimo anniversario, sui social, la Salerno scriveva: “Abbiamo aggiunto un altro anno al nostro percorso di vita insieme. Una strada a volte dura e in salita ma che alla fine ci porta ad essere comunque vicini . Questo è quello che realmente conta, tutto il resto non ha valore”,

Luca Maria Monti, chi è il figlio di Sabrina Salerno che fa impazzire il web

Dall’amore tra Sabrina Salerno ed Enrico Monti è nato Luca, l’unico figlio della coppia che appare spesso accanto a mamma Sabrina che è super orgogliosa del suo ragazzo che, con le foto, fa puntualmente impazzire i fan. Sul proprio profilo Instagram, la Salerno pubblica tante foto di Luca che ha 21 anni e pratica la boxe, uno sport che preoccupa molto mamma Sabrina che, però, è orgogliosa del ragazzo che, insieme al marito, ha cresciuto. Molto discreto e riservato, Luca è innamorato di mamma Sabrina con cui si concede spesso viaggi come quello che recentemente hanno fatto a Parigi in occasione di un impegno di lavoro della Salerno.

“Abbiamo fatto il pieno di momenti magici , che hanno illuminato il cuore!!! Amiens, Lille, Bruxelles e Parigi”, ha scritto la Salerno pubblicando le foto del viaggio.