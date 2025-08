Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno: chi sono? L'amore scoppiato nel 1994, poi dieci anni più tardi la nascita del figlio

Nel 2024 Sabrina Salerno ha dovuto fare i conti con la spaventosa diagnosi di tumore al seno. Al suo fianco sono rimasti i suoi fan di sempre, il pubblico che la ama dagli anni Ottanta ma ovviamente anche la sua famiglia, che non l’ha mai abbandonata, in particolare Enrico e Luca Maria Monti, marito e figlio di Sabrina Salerno.

La cantante è sposata dal 2006 con Enrico Monti, imprenditore tessile che ha conosciuto nel 1994. Dieci anni dopo il primo incontro è nato il loro primo e unico figlio, Luca Maria. Due anni più tardi, poi, il matrimonio. La loro storia, come dicevamo, è cominciata nel 1994 ma inizialmente, come raccontato dall’artista, nessuno avrebbe pensato quello che sarebbe diventato il loro rapporto. “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi, neanche i nostri amici” ha raccontato la Salerno. Con il tempo, però, il loro rapporto si è rafforzato in maniera importante, fino a decidere di mettere al mondo un bambino.

Enrico e Luca Maria Monti, chi sono: “Mio figlio l’ho desiderato tanto”

A Eva 3000, Sabrina Salerno ha raccontato come sia il rapporto con il marito Enrico Monti, imprenditore tessile. “Stimo mio marito in una maniera incredibile, è un uomo pazzesco” ha rivelato la showgirl e cantante. “Ha un’anima, un’eleganza e un atteggiamento di comprensione” ha spiegato ancora Sabrina Salerno.

Parole di stima quelle della cantante, che ha venduto in carriera 20 milioni e più di dischi. Pur non essendo una donna facile, come ammesso proprio da lei, Enrico è in grado di prenderla nel modo giusto e di comprenderla. Parlando invece del figlio Luca Maria, Sabrina ha raccontato di averlo avuto in un momento di grande consapevolezza: “L’ho desiderato tanto” ha rivelato. Una gravidanza voluta e cercata dunque, quella che nel 2004 ha portato alla nascita dell’amatissimo ragazzo, il frutto del grande amore con Enrico Monti.

