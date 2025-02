Enrico e Luca Maria Monti sono il marito e il figlio di Sabrina Salerno, la showgirl ed icona sexy degli anni ’80 che ha fatto sognare milioni di italiani. Un grande amore quello nato tra la bellissima Sabrina e l’imprenditore specializzato nel settore settile che sono uniti da tantissimi anni. Dalla loro unione è anche un figlio di nome Luca Maria a cui la showgirl è molto legata e di cui parla in rarissime occasioni. Proprio in occasione di una intervista rilasciata in tv, la Salerno parlando del figlio ha raccontato: “È un ragazzo molto riservato”. Sono davvero pochissime le informazioni sul figlio di Sabrina Salerno che è un appassionato di box ed è molto serio e riservato e non ha alcun desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Molte di più, invece, sono le informazioni sul marito Enrico Monti che ha incontrato nel 1994 e a cui è legata da più di 30 anni. Un uomo che le ha cambiato la vita e per cui ha solo parole di grande stima ed affetto: “è un uomo pazzesco con una grande anima ed eleganza”.

Sabrina Salerno sul marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria: “sono la mia luce”

Non solo, Sabrina Salerno parlando del marito Enrico Monti ha aggiunto: “non giudica, anzi ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani e in particolare nei miei confronti”. La showgirl non nasconde di essere una donna difficile con attimi di grande follia e scoraggiamento, ma il marito è sempre stato nei momenti di gioia, ma anche in quelli di sconforto un porto sicuro dove ripararsi. Anzi proprio la Salerno ha confessato: “quando vedo solo buio devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio che sono la mia luce. Mi sono aggrappata a loro amore”.

Ma chi è Enrico Monti, il marito di Sabrina Salerno? Il compagno della showgirl è un imprenditore in ambito tessile e si occupa della gestione di una azienda di famiglia che confeziona abiti e realizza camice su misura. I due si sono conosciuti per caso durante una registrazione in una sala di incisione. “E lì sono rimasta” – ha detto la cantante che oggi vive con il marito a Treviso.