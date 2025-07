Sabrina Salerno spende parole al miele per il marito Enrico e il figlio Luca Maria Monti: "Sono stati fondamentali durante le cure..."

Sabrina Salerno non potrebbe essere più felice della famiglia che ha costruito con il marito Enrico Monti. Con il ricco uomo d’affari, la soubrette genovese è diventata madre del figlio Luca Maria Monti, a cui sono entrambi legatissimi e con il quale formano una famiglia davvero molto unita. Il colpo di fulmine con l’attuale compagno scattò molti anni fa, quando Sabrina era all’apice del suo successo. “Mi resi conto che c’era tra noi qualcosa di importante”, ha confidato la Salerno in una intervista, ma all’epoca la soubrette era impegnata.

Sabrina ed Enrico si sono ritrovati non molto tempo dopo, fino al matrimonio celebrato nel 2006. “Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi. Nemmeno i nostri amici“, ha raccontato Sabrina Salerno. Evidentemente nessuno credeva nella coppia, ma Sabrina ed Enrico hanno stupito tutti e oggi sono più uniti che mai.

Sabrina Salerno spende parole al miele per il marito Enrico e il figlio Luca Maria

“Io stimo mio marito in una maniera incredibile… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”, ha raccontato Sabrina una delle tante interviste rilasciate negli anni, parlando della sua vita privata. Suo marito e suo figlio, inevitabilmente, sono stati i suoi principali appigli durante la recente malattia che l’ha colpita.

Sia Luca Maria che Enrico sono stati fondamentali nel suo percorso di cure, che ha comportato parecchi scossoni emotivi. “Il loro valore è stato decisivo”, ha assicurato in una intervista a Vanity Fair. “Mio figlio Luca Maria è ragazzo forte e strutturato. Mi è stato molto vicino soprattutto nei miei viaggi di lavoro all’estero. Mio marito non ha mai perso la sua positività nemmeno per un secondo”, le sue parole per la sua bella famiglia.

