Enrico Galasso AD Birra Moretti, chi è?/ “Felice di questa sfida” (Boss in Incognito)

A Boss In Incognito Enrico Galasso ad Birra Peroni protagonista

Si chiama Enrico Galasso ed è l’Amministratore Delegato di Birra Peroni, nonchè il protagonista della nuova puntata di Boss In Incognito. L’appassionante show di Rai 2, condotto da Max Giusti, torna in onda dopo l’ultima fortunata stagione, preparandosi a nuovi protagonisti e colpi di scena. Quella della puntata di oggi, 21 dicembre, è dunque Enrico Galasso, di cui ampiamente si parla proprio sul sito ufficiale di Birra Peroni. Qui scopriamo che Galasso, classe 1972, ha alle spalle un’esperienza ventennale nel mondo dei beni di largo consumo. Ha dato il via alla sua carriera nel Regno Unito in Procter & Gamble, per poi tornare in Italia in Bain & Co. e successivamente in Ferrero. In questa azienda, in particolare, ha ricoperto ruoli direzionali nell’area Marketing e Vendite.

Chi è Enrico Galasso? Una carriera costellata di successi

È solo l’inizio della lunga carriera di Enrico Galasso che nel 2012 fa il suo ingresso in Coca Cola HBC Italia, diventandone poi il Direttore Commerciale. Si sposta quindi in Reckitt Benckiser, dove arriva a ricoprire la carica di General Manager del cluster Centro-Est Europa. “Sono molto felice e orgoglioso di intraprendere quest’importante sfida” – ha dichiarato Enrico Galasso, come riporta il sito della nota birra italiana – “Birra Peroni è un’azienda legata da oltre 170 anni alla storia italiana, con marchi che sono entrati nell’immaginario collettivo.” “I prossimi anni – ha aggiunto Galasso – saranno determinanti per vincere le sfide del mercato e per rispondere ai nuovi bisogni dei nostri consumatori e consumatrici che, da un lato, ricercano l’eccellenza nella qualità del prodotto e, dall’altro, valutano la capacità dei brand di proporsi in modo sostenibile e autentico.” Ora si prepara alla nuova avventura a Boss in Incognito.



