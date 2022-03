Enrico Galletti di Rtl 102.5 nella Number One Under 30/ Il 22enne conquista Forbes

Enrico Galletti, giornalista di punta di RTL 102.5, è stato inserito in una classifica decisamente prestigiosa per quanto riguarda i giovani di talento. Come riferisce la stessa emittente radiofonica, il conduttore è infatti considerato uno dei “Number One Under 30”, chart stilata dalla prestigiosa rivista Forbes e che racchiude tutti i migliori giovani talenti sparsi per il globo.

Del resto Enrico Galletti ha solo 22 anni, e sono tante le sue passioni, a cominciare dal giornalismo e la radio; è infatti lui a condurre tutte le mattine il programma radiofonico “Non Stop News” su RTL 102.5, raccontando tutti i fatti di cronaca che avvengono ogni giorno, in questo periodo focus purtroppo sulla guerra in Ucraina, ma anche intervistando personaggi di spicco ed esponenti del mondo della politica, dello sport e dell’attualità. Secondo Forbes Enrico Galletti è quindi uno dei maggiori giovani influenti d’Italia, il gruppo di 100 talenti che avranno il compito, si spera, di guidare il nostro Paese in un futuro non troppo lontano.

ENRICO GALLETTI DI RTL 102.5, NELLA TOP UNDER 30 D’ITALIA: ECCO ALTRI NOMI

Nonostante un’età molto giovane, Galletti fa parte del team di RTL 102.5 già da 3 anni, essendo entrato in radio quando aveva solo 19 anni. A volerlo fortemente uno che di giovani di successo ne capisce alla grande come l’editore di Rtl 102.5 Lorenzo Suraci, una sorta di talent scout. E così che una volta preso, Enrico Galletti è stato messo alla conduzione di “Non Stop News” (insieme a Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro), al posto di Fulvio Giuliani e poi di Pierluigi Diaco.

Numerosi i personaggi di spicco inserita nella classifica di Forbes, fra cui, nelle rispettive categorie, anche Ariete, Sangiovanni, Rkomi, e il fresco vincitore del Festival di Sanremo 2022, Blanko. Nella categoria sportivi, invece, spicca Matteo Berettini, il tennista italiano attualmente numero uno al mondo, assieme al centrocampista dell’Inter Barella, e alla sciatrice Marta Bassino.

