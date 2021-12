Enrico Griselli e figlia di Serena Autieri/ “Il nostro afrodisiaco? Stima e fiducia”

Ultimo appuntamento questa sera con “Uà – Uomo di varie età”, il life-show condotto da Claudio Baglioni su Canale 5 per una serie di tre serate evento all’insegna dell’intrattenimento e di performance musicali assieme ai protagonisti del cinema, del teatro, dell’arte e in generale dello showbiz italiano. E nel ricco parterre di ospiti invitati dal cantautore romano c’è, tra gli altri, anche Serena Autieri: i riflettori dunque si accenderanno sulla 45enne attrice e conduttrice televisiva campana, originaria di Napoli. Cosa sappiamo della sua vita privata, del suo matrimonio col manager Enrico Griselli, conosciuto dopo le love story avute con Matteo Marzotto, Giovanni Malagò, Luca Capuano e Guido Maria Brera, e portato all’altare del settembre 2010 in quel di Spoleto? Andiamo con ordine.

Enrico Griselli, l’uomo col quale Serena Autieri ha avuto nel 2013 la sua primogenita, Giulia Tosca, è noto al grande pubblico soprattutto dopo che la sua relazione sentimentale con l’attrice napoletana anche se non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata anche perché il diretto interessato pare non essere nemmeno troppo attivo sui propri canali social ufficiali dove campeggia, non casualmente, solo uno scatto che lo ritrae assieme alla moglie e alla figlia. Un solo scatto Instagram che vale più di tante parole e interviste, alle quali inoltre Griselli pare non essere avvezzo, privilegiando la lontananza dai riflettori. Ma come si sono conosciuti i due? I primi tempi della loro love story raccontano di un sentimento ‘analogico’, vissuto a distanza e al telefono dato che Griselli lavorava anche a Dubai.

“Forse è stato meglio così, non abbiamo mai bruciato le tappe” ha raccontato una volta la Autieri ricordando quel periodo che li ha visti avvicinarsi, per paradosso, con parole sussurrate a distanza e senza il conforto di una presenza fisica. Ma cos’altro sappiamo del manager originario di Spoleto? Pare che galeotto fu qualche tempo prima un incontro sul lago di Como a cui fecero seguito dei weekend trascorsi assieme negli Emirati Arabi, prima che la loro relazione diventasse ufficiale: e stando a quanto si apprende è proprio sotto il cielo di Dubai che Enrico Griselli ha fatto la sua proposta di matrimonio a Serena. Da lì un cambio di vita radicale col ritorno in pianta stabile in Italia per stare vicino alla compagna e alla bimba nata nel 2013, diventando impresario teatrale di diversi spettacoli.

E oltra all’attività legata all’organizzazione di show teatrali di successo, dove anche la stessa Autieri è stata la stella, Enrico è spesso al fianco di Serena nei suoi spostamenti e le tournée. Peraltro pare che la piccola Giulia Tosca, seppure in un altro campo, sia intenzionata a seguire le orme della madre. La bambina infatti pratica ginnastica artistica e intanto i due genitori, ospiti nel salotto tv di “Oggi è un altro giorno”, hanno svelato alla padrona di casa quale è la ricetta del loro amore che un giorno, come rivelato nel corso di una intervista al magazine ‘Oggi’, prima o poi potrebbe essere coronata dall’arrivo di un altro figlio per “dare un fratellino a Giulia”: “Tra di noi c’è amore e stima reciproca che è anche un grande afrodisiaco” aveva raccontato la Autieri aggiungendo che lei ed Enrico cercano sempre di ritagliarsi degli spazi tutti per loro due.



