Enrico Griselli e Giulia Tosca marito e figlia Serena Autieri/ “Cosa non abbiam fatto durante il lockdown!”

Questo pomeriggio torna su Rai 1 il consueto appuntamento con “Domenica In” per una puntata che sarà all’insegna del Festival di Sanremo e anche del cinema: infatti, oltre a un ricco parterre di ospiti, musicali e non, che parleranno della kermesse sanremese oramai ai nastri di partenza, nel salotto televisivo di Mara Venier sarà di scena anche Serena Autieri, una delle protagoniste (assieme a Rocio Munoz Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini, anche loro oggi in studio) del film “Tre sorelle”, ultima fatica cinematografica di Enrico Vanzina.

E in attesa di scoprire cosa racconterà a zia Mara la 45enne attrice e conduttrice televisiva originaria di Napoli, accendiamo i riflettori sulla sua vita privata e quindi sul suo compagno, Enrico Griselli e sulla figlia, la primogenita Giulia Tosca. Dell’imprenditore e impresario teatrale (anche della sua attuale compagna) portato sull’altare nell’oramai lontano 2010 sappiamo poco e solamente grazie ad alcuni scatti social postati dalla stessa Autieri che, come nel caso della figlia, mostra di tenere molto alla sua privacy e centellinando la condivisione pubblica dei momenti assieme alla sua famiglia. Insomma, un amore vissuto non solo ma anche nato lontano dai riflettori e di cui la stessa Serena ha però parlato nel corso di alcune interviste televisive: un sentimento che a detta dell’attrice sarebbe ancora forte perché nato non come un colpo di fulmine ma a distanza, attraverso il telefono e quindi senza mai bruciare le tappe fino alla proposta di matrimonio fattale da Griselli in quel di Dubai.

ENRICO GRISELLI E SERENA AUTIERI: QUAL’È IL SEGRETO DEL LORO AMORE?

Il segreto del loro amore? Non uno solo, probabilmente, stando a quanto confessato dalla mamma della piccola Giulia Tosca, nata nel 2013 e a cui i genitori prima o poi vorrebbero dare un fratellino. “Tra di noi non c’è solo amore ma stima reciproca, che è il più grande afrodisiaco” aveva detto in una occasione la Autieri che ha ammesso come lui e il suo Enrico, nonostante siano diventati genitori, riescano comunque a trovare del tempo per stare assieme. Dei momenti tutti loro o per stessa ammissione di Serena dei “weekend romantici” o anche delle semplici cene che spesso altre coppie trascurano. Insomma anche la passione è uno degli ingredienti per una coppia felice (“Non va data mai per scontata…”) e aiuta a superare pure i momenti difficili come nel caso del primo lockdown.

“Se potessi raccontare cosa non abbiamo fatto durante la pandemia…” ha scherzato una volta la Autieri, ma correggendo subito il tiro e precisando che non si riferiva a “cose sconce” ma al rullo su cui si monta la ruota da corsa: “Le togli la ruota posteriore e ti sembra di stare in strada! Così quando ci hanno sigillato in casa abbiamo fatto la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto” ha rivelato l’attrice, spiegando che per far divertire la figlia Giulia si sono messi anche a tinteggiare e a fare attività di bricolage, vera e propria passione di Enrico. Per quanto riguarda la figlia, che oggi ha otto anni, c’è chi giura sia l’immagine allo specchio della madre qualche anno fa e qualche tempo fa la Autieri aveva raccontato a “Oggi è un altro giorno” che la piccola di casa ha un grane amore per la ginnastica ritmica.



