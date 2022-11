Enrico Griselli e Giulia, marito e figlia di Serena Autieri/ “Ci piacerebbe molto…”

Enrico Griselli e Giulia Tosca: chi sono il marito e la figlia di Serena Autieri

Serena Autieri è una delle popolari attrici del cinema e della televisione italiana. Al suo fianco nella vita privata ci sono il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia Tosca, che compongono la sua bellissima famiglia. Di Enrico Griselli conosciamo poche informazioni, essendo piuttosto riservato e lontano dalle luci dei riflettori. Si tratta infatti di un manager e produttore teatrale, con il quale la Autieri è convolata a nozze a Spoleto nel 2010. L’attrice era stata sorpresa, in particolare, dalla romantica proposta di matrimonio ricevuta nel bosco di San Francesco a Spoleto.

Dalla loro storia d’amore è nata la loro unica figlia, Giulia Tosca, nel 2013. La famiglia di Serena Autieri è piuttosto riservata e preferisce condividere poco dei suoi affetti più cari. Come gli scatti social che l’attrice pubblica sui suoi profili ufficiali, che ritraggono la figlia immersa nella sua più grande passione: la ginnastica.

Serena Autieri ed Enrico Griselli: la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Serena Autieri e Enrico Griselli, suggellata dalla nascita della figlia, è cominciata per pura casualità. A raccontare i primi contatti tra i due era stata l’attrice in una vecchia intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Ci hanno presentato degli amici comuni umbri, dicevano che eravamo uguali: spirito internazionale e sani valori di provincia. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro: risultato, per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono“.

Sono numerosissimi i progetti in comune condivisi con il marito, con il quale conserverebbe in un cassetto il sogno di diventare nuovamente mamma. “Ci piacerebbe molto dare un fratellino a Giulia. Ora ci stiamo provando romanticamente. Forse dovremmo farlo scientificamente“, aveva confessato nel corso dell’intervista. In attesa di esaudire questo desiderio, la coppia rinnova il proprio amore giorno dopo giorno: “C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo“.











