Enrico Griselli e Giulia, marito e figlia Serena Autieri/ “Amore e stima reciproca”

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri. Il manager e l’attrice si sono sposati nel settembre del 2010. In una recente intervista al settimanale Oggi, l’Autieri ha ricordato il primo incontro con il marito: “Ci hanno presentato degli amici comuni umbri, dicevano che eravamo uguali: spirito internazionale e sani valori di provincia. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro: risultato, per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono”. La distanza gli ha permesso di non bruciare le tappe: “Poi, un weekend che ero sul Lago di Como con le amiche, me lo trovo davanti: “Passavo di qui per caso…”, mi ha detto. Non ci siamo più lasciati”. Inizialmente hanno vissuto anche a Dubai, poi quando hanno capito che volevano stare insieme e metter su famiglia si sono trasferiti a Roma.

Giulia Griselli, figlia di Serena Autieri

Nella capitale, infatti, è nata la figlia Giulia Tosca, classe 2013. La bambina, oggi 8 anni, è una ginnasta, come rivelano gli scatti social di mamma Serena Autieri. Lo scorso aprile, sulle pagine di Oggi, l’attrice ha rivelato che le piacerebbe allargare la famiglia: “Ci piacerebbe molto dare un fratellino a Giulia. Ora ci stiamo provando romanticamente. Forse dovremmo farlo scientificamente”. Sposati da 10 anni, Serena Autieri e il marito Enrico Griselli si ritengono molto fortunati: “C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci spesso degli spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”, ha rivelato l’attrice, che condivide spesso sui social scatti insieme al marito e alla figlia.

