Enrico Griselli e Giulia Tosca, marito e figlia Serena Autieri/ “Siamo fortunati…”

Enrico Griselli e Giulia Tosca sono rispettivamente marito e figlia di Serena Autieri. Un grande amore quello nato tra la bravissima attrice e cantante napoletana e l’imprenditore conosciuto in tutto il mondo. Una bellissima famiglia, una coppia felice legata oramai da più di dieci anni. Proprio la Autieri parlando del suo matrimonio ha rivelato: “siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo”.

Nessuna routine tra i due nonostante la nascita della piccola Giulia come ha sottolineato proprio la cantante: “riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”. L’incontro tra i due è avvenuto grazie ad alcuni amici in comune come ha raccontato proprio l’attrice: “ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti sono per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como”.

Enrico Griselli e Serena Autieri: “nostra figlia Giulia è un dono”

Da quel momento Enrico Griselli e Serena Autieri non si sono più separati, anzi hanno cominciato a frequentarsi sempre più assiduamente fino al matrimonio. Dal loro amore è nata la piccola Giulia Tosca, che l’attrice ha descritto come un dono. “Per me mia figlia Giulia è un dono immenso, così come mio marito Enrico, che mi migliora ogni giorno. I bambini ti fanno crescere ogni giorno, mettendoti alla prova, e sto facendo un percorso di crescita intenso” – ha detto la Autieri parlando della figlia che appena può si porta anche sul set. “È la cucciola di mamma, mi segue in teatro qualche volta, ma ha iniziato a studiare musica, la chitarra in particolare, e fa tante altre attività. La musica apre la mente, la fantasia e la logica. Credo che i genitori debbano assecondare le inclinazioni dei figli” – ha detto l’attrice sulla figlia precisando che con il marito condivide “uno spirito internazionale e sani valori di provincia”.

