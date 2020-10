Enrico Griselli, marito di Serena Autieri/ “Crisi? Mai! Il lockdown ci ha reso..”

Enrico Griselli chi è? Qualcuno lo ha sentito già nominare e lo ha visto in qualche occasione speciale, ma gli altri non sono ancora abituati ad unire il suo nome a quello di una grande attrice italiana, Serena Autieri. La sua leggendaria bellezza e la bravura nel campo della recitazione, della canzone e del doppiaggio, la precedono ma anche il marito Enrico Griselli non è da meno. I due affermano che non hanno mai avuto alcuna crisi in questi anni e che la convivenza forzata è sicuramente stata una manna dal cielo per loro visto che non ha fatto altro che unirli ancora di più in barba agli hater visto che sono spinti a risolvere i problemi parlandone insieme e non urlandosi contro rovinando il loro matrimonio e la loro unione. Ma chi è Enrico Griselli?

Chi è Enrico Griselli?

Il marito di Serena Autieri non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo visto che nella vita fa l’imprenditore a Spoleto e nel 2010, proprio nel Duomo della sua città, ha detto sì alla sua amata moglie con quella che in molti hanno definito una cerimonia davvero commovente a dire. I due proprio il mese scorso hanno festeggiato i loro dieci anni insieme e proprio per l’occasione la bella attrice ha postato una foto sorridente vicina a lui al grido di “dieci anni insieme”. Dalla loro unione è nata la piccola Giulia Tosca e tutti e tre insieme quest’estate hanno tappezzato i profili social con le loro foto di famiglia ad alta quota. Oggi l’attrice sarà ospite a Oggi è un altro giorno su Rai1, tornerà a parlare del suo rapporto con il marito Enrico Griselli?



