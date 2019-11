Enrico Griselli, marito di Serena Autieri/ “Tra noi mai un momento di crisi e…”

“Io so che ti amerò. Per tutta la mia vita ti amerò. E in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza io so che ti amerò”. Questa la dedica di Serena Autieri al marito Enrico Griselli, imprenditore di Spoleto (Perugia) con cui condivide successi e vita familiare. In occasione del loro nono anniversario di matrimonio, l’attrice napoletana ha pubblicato su Instagram un post con tanto di foto e dedica per l’uomo della sua vita. I due stanno insieme dall’11 settembre 2010, giorno in cui hanno coronato il loro sogno d’amore in una commovente cerimonia nel Duomo di Spoleto. Nel 2013 è nata Giulia Tosca, la loro primogenita, “un mix di entrambi”, stando alla descrizione di lei. “Ho sempre pensato e sperato che assomigliasse a suo padre”, ha dichiarato l’Autieri in un’intervista a Oggi, “perché se ami profondamente un uomo è naturale sperare di avere un figlio che gli assomigli. Ora che è cresciuta però direi che fisicamente è un mix di entrambi”.

Chi è Enrico Griselli, marito di Serena Autieri

Enrico Griselli e Serena Autieri hanno sempre tenuto al riparo la loro vita privata. Che tale è rimasta: non un gossip è riuscito a intaccare la loro armonia, soprattutto perché i due sono stati bravi preservarla. Enrico e Serena condividono tutto, dagli affetti alla professione. Ai tempi del fidanzamento, Enrico lavorava come manager a Dubai. Negli ultimi tempi, però, il marito di Serena Autieri ha scelto di dedicarsi all’imprenditoria e di produrre diversi spettacoli teatrali di successo, alcuni dei quali hanno visto protagonista proprio la sua “musa” dagli occhi azzurri. In tournée e occasioni mondane, Enrico appare spesso in compagnia della moglie. Quando lei è sul palco, lui, di solito, è seduto in platea, pronto ad applaudirla e a sostenerne i progetti artistici. Ma il progetto più grande – lavoro a parte – è quello che riguarda la loro bambina.

Enrico Griselli e Serena Autieri: “Non perfetti, ma in sintonia”

Al centro della vita di Enrico Griselli e Serena Autieri c’è senz’altro lei, Giulia. La maternità ha reso Serena una donna diversa: “Spesso Enrico mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto”, ha ammesso l’attrice. “Noi facciamo tutto insieme e sottrarre tempo a questo ‘noi’ per dedicarlo a me mi pare folle. Mia figlia mi ha reso senz’altro meno intransigente, ma continuo a pretendere sempre tanto da me stessa come madre e come moglie. E anche come artista”. Perfetti non si può essere, ma almeno ci si prova: “Di perfetto non c’è nulla nella vita, ma noi tre siamo in sintonia perché ci confrontiamo continuamente, anche con Giulia, con cui parliamo come fosse un’adulta. Non mi piace banalizzare, noi la nostra fortuna ce la costruiamo col dialogo: c’è un lavoro anche nella coppia. Ogni quotidianità comporta problematiche, se le affronti parlando si risolvono. Da più di dieci anni io e mio marito sentiamo il bisogno e la voglia di stare insieme, mai avuti momenti di crisi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA