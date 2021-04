Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Affiati e belli: “Lockdown ha rischiato di..”

Nemmeno il lockdown ha messo in crisi la coppia formata da Serena Autieri e il marito Enrico Griselli. Oggi lei sarà ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata e della sua carriera e, quindi, non potrà fare a meno di parlare anche dell’uomo che l’ha stregata fino a tenerla al “guinzaglio” nonostante la convivenza forzata durante quest’ultimo anno. Quando si tratta di coppie sempre in balia della loro frenetica vita, spesso lontane per lavoro, è complicato poi ritrovarsi insieme, tutti i giorni, costretti in casa, ma a quanto pare la loro coppia è una delle poche che è riuscita a superare questa prova e, anzi, a trarne addirittura dei vantaggi visto che si definiscono affiatati e innamorati come mai sono stati. Ma chi è Enrico Griselli e come ha fatto a rubare il cuore alla bella Serena Autieri? Sembra che a farlo sia stata proprio lei che ha puntato tutto sulla cucina per irretirlo e conquistarlo e, dopo oltre dieci anni d’amore, sembra che la cucina sia sicuramente una delle sue doti.

Enrico Griselli, marito Serena Autieri, chi è e cosa fa nella vita?

Enrico Griselli, marito di Serena Autieri non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo, nella vita fa l’imprenditore a Spoleto e proprio nella sua città, nel 2010, nel Duomo, ha sposato la sua amata moglie con in una cerimonia che tutti hanno definito commovente. Proprio qualche tempo fa hanno festeggiato il loro decimo anno insieme e non solo visto che dalla loro unione è nata la piccola Giulia Tosca. La loro famiglia sicuramente è una delle più amate e coccolate del mondo dello spettacolo e oggi l’attrice sarà ospite a Verissimo, tornerà a parlare del suo rapporto con il marito Enrico Griselli?

