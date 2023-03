Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ “C’è l’amore e la stima reciproca”

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri. Un grande amore quello nato tra il manager e produttore teatrale e la showgirl napoletana che sono legati da 13 anni. Tutto è iniziato per puro caso grazie ad alcuni amici come ha raccontato l’attrice in una intervista rilasciata al settimanale Oggi: “ci hanno presentato degli amici comuni umbri, dicevano che eravamo uguali: spirito internazionale e sani valori di provincia. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro: risultato, per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono”. Inizialmente i due hanno cominciato a sentirsi e massaggiarsi solo via telefono e successivamente hanno deciso di uscire insieme.

Una conoscenza che si è trasformata in qualcosa di bello, visto che la coppia si è perdutamente innamorata. Nel 2010 il matrimonio celebrato a Spoleto dopo una romantica proposta di nozze arrivata nel bosco di San Francesco a Spoleto. Dal loro amore, tre anni dopo il matrimonio, è nata anche una splendida figlia di nome Giulia Tosca.

Serena Autieri e il marito Enrico Griselli: un grande amore

E’ un grande amore quello tra Serena Autieri e Enrico Griselli. La showgirl, cantante, conduttrice ed attrice napoletana è legatissima al marito che di professione è manager e produttore teatrale. Della coppia si conosce davvero poco, visto che la Autieri è una donna molto discreta e riservata e predilige tenere i riflettori del mondo del gossip ben lontani dal marito e dalla figlia.

Tra i progetti di coppia, oltre a quelli lavorativi, c’è anche quello di allargare la famiglia “Ci piacerebbe molto dare un fratellino a Giulia. Ora ci stiamo provando romanticamente. Forse dovremmo farlo scientificamente” ha confessato l’Autieri dalle pagine del settimanale Oggi, ma al momento non è ancora arrivata. Intanto la coppia conferma il proprio amore giorno dopo giorno: “c’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione si accende nella testa e si trasmette al corpo”.

