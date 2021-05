Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Lei: “c’è l’amore e c’è la stima reciproca”

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri. Un grande amore quello nato tra l’attrice e l’imprenditore umbro che si sono incontrati per puro caso durante una cena a casa di amici in comune. A rivelarlo è stata proprio la bravissima attrice e cantante che, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato: “ci hanno presentato degli amici comuni umbri, dicevano che eravamo uguali: spirito internazionale e sani valori di provincia. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro: risultato, per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe. Poi, un weekend che ero sul Lago di Como con le amiche, me lo trovo davanti: “Passavo di qui per caso…”, mi ha detto”. Un weekend indimenticabile visto che ha segnato la vita di entrambi: da quel momento, infatti, Serena ed Enrico non si sono mai più lasciati. “Non ci siamo più lasciati, anche se all’inizio la nostra era una relazione a distanza” – ha raccontato Serena Autieri che ha poi confessato il segreto della loro storia d’amore.

Enrico Griselli e Serena Autieri: “la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”

“Siamo fortunati. C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due” – ha raccontato Serena Autieri che è sempre più pazza del suo Enrico Griselli ! Nemmeno la pandemia e il lockdown forzato ha minato il loro amore, anzi l’attrice parlando proprio della convivenza h24 insieme ha detto: “cosa non abbiamo fatto durante la pandemia. Ha presente il rullo? Non pensi a cose sconce. È la base su cui monti la bici da corsa: le toglie la ruota posteriore e ti sembra di stare su strada. Quando ci hanno sigillato in casa, abbiamo fatto la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto. Poi con Giulia abbiamo tinteggiato casa ed Enrico si è dedicato al bricolage”. Che dire se non è amore questo!

