Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Lei: “mai avuti momenti di crisi”

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri, l’attrice e cantante italiana. La coppia è felicemente sposata da dieci anni: era l’11 settembre del 2010 quando Serena ed Enrico hanno pronunciato il lieto “si” nel bellissimo Duomo di Spoleto. Da allora sono indivisibili, anzi il loro amore è diventato sempre più forte ed importante grazie anche all’arrivo della figlia Giulia Tosca nata nel 2013. Ma chi è Enrico Griselli? Si conosce davvero poco sulla vita dell’uomo che ha rubato il cuore alla bellissima e bravissima attrice: su di lui possiamo dirvi che è nato a Spoleto e che lavora come imprenditore e impresario teatrale di diversi spettacoli di successo. In realtà prima lavorava come manager a Dubai dove spesso la Autieri fuggiva per potersi vivere i primi tempi della loro storia d’amore.

Serena Autieri: “Enrico Griselli in ogni lontananza ti amerò”

Serena Autieri e Enrico Griselli sono felicemente sposati ed innamorati da circa 10 anni. Un amore importante suggellato anche dalla nascita della piccola Giulia Tosca da cui l’attrice e cantante non si vuole mai separare. “Spesso Enrico mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto” ha raccontato l’attrice alla stampa precisando – “noi facciamo tutto insieme e sottrarre tempo a questo ‘noi’ per dedicarlo a me mi pare folle. Mia figlia mi ha reso senz’altro meno intransigente, ma continuo a pretendere sempre tanto da me stessa come madre e come moglie. E anche come artista”. Attenzione però a chiamarla la “famiglia del Mulino Bianco” visto che la Autieri ha sottolineato: “di perfetto non c’è nulla nella vita, ma noi tre siamo in sintonia perché ci confrontiamo continuamente, anche con Giulia, con cui parliamo come fosse un’adulta. Non mi piace banalizzare, noi la nostra fortuna ce la costruiamo col dialogo: c’è un lavoro anche nella coppia. Ogni quotidianità comporta problematiche, se le affronti parlando si risolvono. Da più di dieci anni io e mio marito sentiamo il bisogno e la voglia di stare insieme, mai avuti momenti di crisi”. Un amore che la Autieri ha celebrato anche con un bellissimo post pubblicato in occasione dell’anniversario di matrimonio scrivendo: “io so che ti amerò. Per tutta la mia vita ti amerò. E in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza Io so che ti amerò”.



