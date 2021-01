Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ “Per tutta la mia vita ti amerò”

Enrico Griselli è il marito di Serena Autieri, la bravissima attrice e conduttrice. Un amore importante quello nato tra l’imprenditore e l’attrice e cantante che nel 2010 si sono sposati. Una cerimonia emozionante celebrata presso il Duomo di Spoleto con la bellissima Serena fasciata in un abito bianco da sogno. Da allora sono passati 10 anni d’amore con la coppia che nel 2013 ha festeggiato la nascita della figlia Giulia Tosca. Ma chi è Enrico Griselli? Il marito di Serena Autieri è un imprenditore umbro e all’inizio della loro conoscenza lavorava come manager a Dubai.

La loro storia parte a distanza con l’attrice che ha raccontato di fughe romantiche a Dubai durante i weekend, ma dopo il matrimonio l’imprenditore ha giustamente deciso di cambiare vita. Oggi Griselli è un imprenditore e impresario teatrale di tantissimi spettacoli di successo, molti dei quali con protagonista proprio la moglie Serena Autieri.

Serena Autieri, la dedica al marito Enrico Griselli

Serena Autieri e il marito Enrico Griselli condividono non solo la vita privata e familiare, ma anche quella professionale. L’imprenditore di Spoleto, infatti, da quando si è sposato con la bravissima attrice e conduttrice ha deciso di diventare anche un impresario teatrale collaborando spesso anche con la moglie. Una coppia affiatata, inseparabile e complice sia fuori che dietro le quinte; Enrico, infatti, quando può è sempre accanto alla moglie Serena Autieri seguendola sia in tour che durante alcuni spettacoli. Un amore consolidato come conferma anche la bellissima dedica che Serena Autieri ha dedicato al marito in occasione dell’anniversario di matrimonio sui social: “io so che ti amerò. Per tutta la mia vita ti amerò. E in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza Io so che ti amerò”. Un messaggio emozionante e profondo quello dedicato dall’attrice al marito con cui è legata da più di dieci anni.



