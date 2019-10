Enrico Iannello/ “La tv mi ha cambiato la vita e mi ha fatto trovare l’amore”

L’attore Enrico Iannello ospite presso gli studi di Storie Italiane su Rai Uno: “Come sto? Bene grazie – le sue prime parole alla conduttrice, Eleonora Daniele – sono con “Un Passo dal Cielo”, questa sera andrà in onda la quinta puntata. La serie sta andando molto bene, il mio personaggio è sempre stato molto comico, famigliare, molto amicone, quest’anno succede una cosa un po’ diversa in quanto rimane da solo con una figlia, e l’amore per la sua donna si trasforma in dolore, un momento molto delicato”. Iannello ha preso parte anche ad un’altra fiction di casa Rai, un omaggio alla televisione pubblica dal titolo “C’era una volta studio uno”. “Ho cominciato tardi a fare la televisione – prosegue nel suo racconto – ho fatto l’attore per cambiare sempre, per non essere mai Enrico. Ho iniziato nel 2010 con “Un Passo dal cielo” quando avevo 40 anni e venivo già da 25 anni di teatro. Ho incontrato anche l’amore, la mia Gabriella che lavorava come controfigura di Gaia Bermani Amaral, e mentre lei faceva finta di essere la mia donna, Gabriella era invece davvero la mia vera compagna”

ENRICO IANNELLO A STORIE ITALIANE

Enrico Iannello ha lavorato anche in numerose altre fiction e film per la tv, come ad esempio la pellicola dedicata al compianto giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia negli anni ’90, per arrivare al più recente “L’Aquila – Grandi speranze”. In arrivo invece nel 2020 “Il commissario Ricciardi”, serie tv tratta dall’omonimo personaggio inventato dalla penna di Maurizio De Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA