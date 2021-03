Enrico Letta accetta candidatura a segretario Pd/ “Sintonia con Zingaretti”

É arrivata la tanto attesa svolta in casa Partito Democratico: Enrico Letta ha sciolto la riserva, l’ex premier ha accettato la candidatura alla segreteria dem. Una novità degna di nota, dunque, dopo giorni di polemiche. Dal 2015 direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi, il 55enne è chiamato a cogliere l’eredità di Nicola Zingaretti, che proprio ieri aveva puntato su di lui per rilanciare il partito.

Enrico Letta ha annunciato la sua decisione in un video pubblicato su Twitter, esordendo così: «Oggi sono qui: francamente lunedì scorso non avrei immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd, quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda».

ENRICO LETTA ACCETTA CANDIDATURA A SEGRETERIA PD

«Lo faccio per amore per la politica e per passione per i valori democratici. Voglio ringraziare Nicola Zingaretti: mi lega a lui profonda amicizia e grande sintonia», ha aggiunto Enrico Letta, che si è poi rivolto direttamente agli esponenti del Partito Democratico: «Parlerò domenica all’assemblea: io credo alla forza e al valore della parola, chiedo a tutti coloro che domenica voteranno di ascoltare la mia parola, di votare sulla base della mie parole, sapendo che non cerco l’unanimità, ma la verità nei rapporti tra di noi per uscire da questa crisi e guardare lontano. Aprirò sulla base di quelle parole un dibattito in tutti i circoli: chiedo alle democratiche e ai democratici nelle prossime due settimane di discutere e poi faremo sintesi per trovare le idee migliori per andare avanti insieme».





