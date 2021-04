Enrico Letta/ “Ascoltate me e non Salvini, altrimenti ci giochiamo l’estate”

«A seguire Matteo Salvini ci giochiamo l’estate: date retta a me, non a Salvini»: netto Enrico Letta. Il segretario del Partito Democratico ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, al direttore Massimo Giannini, ed ha acceso i riflettori sul dibattito in corso all’interno del governo sul dossier riaperture, ma non solo…

L’ex primo ministro ha sottolineato che «se sbagliamo adesso, se il weekend del 1° maggio è gestito da irresponsabili, saremo costretti a richiudere e ci giocheremo l’estate». Parole forti quelle di Enrico Letta, che ha poi fatto il paragone con altri due Paesi vicini come Francia e Germania, che a differenza nostra «hanno tenuto il lockdown adesso».

ENRICO LETTA: “DIPENDE TUTTO DA SALVINI”

Nel corso della lunga intervista a Massimo Giannini, Enrico Letta ha precisato di non volere fare fuori Salvini dal governo, ma ha rimarcato che sembra «sia Salvini che vuole fare fuori se stesso». Il segretario dem ha ricordato che le regole d’ingaggio sono di grande rispetto reciproco e che non è il momento di fare giochini politici : «Dipende tutto da Salvini: se lui interpreta le regole con senso di responsabilità. Ma fino a questo momento non lo ha fatto, mi pare ci sia un non detto, un non chiarito». Enrico Letta ha poi aggiunto che il leader della Lega ha dato un messaggio sbagliato sul coprifuoco: «Salvini ha parlato più delle 23 che del Pnnr, non ha parlato del piano dei 200 e passa miliardi di euro che è fondamentale, un errore profondo».

