Enrico Letta “Matteo Salvini? Un volto vero”/ “Lavoriamo insieme per aiutare Italia”

È cominciata la stagione dei ripensamenti in politica? Prima Luigi Di Maio (ma per il caso Uggetti), ora Enrico Letta. Ieri infatti il segretario del Partito democratico, che un giorno sì e l’altro pure attacca Matteo Salvini, ha invece rilasciato dichiarazioni importanti sul leader della Lega. «In Salvini ho trovato un volto vero, tutt’altro che finto», ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24. Letta ha ricordato che «in politica si incontrano molte maschere, pochi volti». E ha spiegato: «Io ho avuto contatti e rapporti molto franchi, sappiamo di rappresentare due Italie diverse, alternative». D’altra parte sia lui sia Salvini hanno una consapevolezza, cioè quella di avere «una responsabilità sulle spalle: aiutare l’Italia ad uscire da questa crisi e far sì che le riforme che dobbiamo fare funzionino». Le loro strade sono destinate a dividersi, ma questo è il momento in cui devono lavorare insieme: «Alle elezioni ci divideremo, ma credo che stiamo gestendo con responsabilità questa fase».

Sono parole che fanno rumore, considerando i toni accesi degli ultimi giorni. Ad esempio, Enrico Letta aveva invitato Matteo Salvini ad uscire dal governo se non ne condivideva le scelte. Guardando proprio alle elezioni, Letta ha spigato anche che Salvini e Giorgia Meloni «anche senza Berlusconi vincono le elezioni».

“SALVINI E MELONI POSSONO VINCERE SENZA BERLUSCONI”

Per questo motivo Enrico Letta ritiene che il centrosinistra debba impegnarsi affinché Lega e Fratelli d’Italia non vincano le prossime elezioni. A proposito di Forza Italia, ha escluso che possa far parte di un’alleanza europeista: «No, alle amministrative ha deciso di correre insieme a Meloni e Salvini», ha dichiarato il segretario del Pd a Sky Tg24. Per quanto riguarda, invece, le critiche mosse da Giorgia Meloni sulla sua proposta di tassare le successioni per la creazione di un fondo da 10mila euro per i 18enni, il segretario dem a Stasera Italia invece ha commentato: «È una donna veramente tosta, ma non penso di aver fatto proposte lunari. Bisogna dare ai ragazzi che non hanno una famiglia facoltosa dietro le spalle, la possibilità di fare nella vita il percorso che altri hanno avuto. E ai ragazzi italiani va restituito quello che nell’ultimo anno è stato tolto». A proposito di ripensamenti, fa specie anche l’apertura a Italia Viva: «Guardo con grande apertura anche a Matteo Renzi. Anche con loro possiamo fare bene».

