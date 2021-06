Enrico Letta: “Riforme? Serve accordo con Salvini”/ “Una sintesi si può trovare”

Enrico Letta a 360° ai microfoni di Agorà. Il segretario del Pd ha fatto il punto della situazione sull’operato del governo ed ha esordito parlando del dossier lavoro: «Il problema del lavoro è un problema collettivo, ci sono due indicatori drammatici: l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile, siamo tra i peggiori in Europa. Noi siamo riusciti ad ottenere che nel Pnrr fosse inserita una clausola trasversale obbligatoria che vale per tutti i sei anni del piano che obbliga a una premialità per il lavoro di donne e giovani per tutti coloro che usufruiranno delle risorse del piano. Noi tra sei anni saremo in linea con l’Europa con l’occupazione giovanile e femminile».

Uno dei dibattiti più accesi all’interno della maggioranza è quello legato al blocco dei licenziamenti, Enrico Letta ha messo in risalto: «Nelle settimane scorse c’è stata una discussione accesa nel governo. Noi portiamo avanti la tesi di una gradualità selettiva, per settori: il blocco di tutti i licenziamenti non ha senso. Ci sono settori che non hanno problemi e altri che hanno problemi enormi. Noi abbiamo lavorato per un criterio di selettività. Salvini in quattro giorni ha detto quattro cose diverse. Io non voglio litigare, ma sulla pelle dei lavoratori ma non dirò mai cose tirate per i capelli o campate in aria. Quando si parla di licenziamenti si parla della vita e della dignità delle persone».

Enrico Letta: “Riforme? Serve accordo con Salvini”

Enrico Letta, incalzato da Luisella Costamagna, si è espresso così a proposito di una possibile alleanza strutturale con Movimento 5 Stelle e Leu dopo le elezioni amministrative: «E’ evidente che non è una passeggiata, soprattutto perché oggi votiamo le amministrative laddove nel 2016 il M5s vinse contro il Pd. Quelle amministrazioni, a Roma e Torino, hanno visto il Pd all’opposizione, la Raggi si ricandida mentre a Torino c’è una dialettica. Sono passaggi difficili, li stiamo gestendo. Il rapporto con Conte è molto positivo, ma anche con il M5s in generale. Come a Napoli, troviamo delle decisioni molto importanti». Negli ultimi giorni si è parlato a lungo del rapporto tra il segretario Pd e Matteo Salvini, Enrico Letta ha confermato che sarà possibile trovare una sintesi con il leghista in materia di riforme: «Non è una questione di “si può trovare”, ma di “si deve trovare”. Le risorse dell’Europa necessitano di alcune riforme. Noi sosteniamo la ministra Cartabia con grande forza per la riforma della giustizia. C’è la questione fiscale, fondamentale: il fisco così com’è non va. Serve un fisco più basso sui redditi medio-bassi, che aiuti la crescita delle imprese e che premi la fedeltà».

