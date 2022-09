ENRICO LETTA SI DIMETTE?/ Rumors sulle dimissioni in casa Pd: annuncio in conferenza stampa…

ENRICO LETTA SI DIMETTE? TUTTI GLI ERRORI CHE LO SPINGONO SULL’ORLO DELLE DIMISSIONI

Enrico Letta si dimette? Il vero sconfitto di queste elezioni Politiche 2022 è sicuramente il leader del Partito Democratico. E in queste ore in tanti dentro il partito ne stanno chiedendo le dimissioni. Letta è stato il grande artefice del successo che ha portato Giorgia Meloni e il Centrodestra a stravincere questa tornata elettorale. Ha gestito con anticipo la fuga di Mario Draghi dal Governo usandola come arma di discredito contro il centrodestra, sperando di portarsi a casa un piccolo vantaggio competitivo a livello di immagine.

Ha poi cercato di costruire il campo largo della sinistra. Ma è riuscito a fare scappare tutti, da Renzi a Calenda. Ha poi pensato bene di mandare un grande “vaffa” a Conte: “mai con chi ha fatto cadere il Governo Draghi!”. E così si è trovaro solo soletto, in compagnia di qualche cespuglio ingombrate come +Europa della Bonino e la sinistra/Verdi di Fratoianni e Bonelli. Ma mancava la ciliegina sulla torta, ed ecco l’idea geniale: “imbarchiamo Gigino Di Maio”.

“LETTA SI DIMETTE”, LA VOCE CHE CIRCOLA PRIMA DELLA CONFERENZA STAMPA: 2 IPOTESI PER IL LEADER DEL PD

Tutte queste grandi mosse hanno partorito un topolino: il centrosinistra ha raggiunto un misero 26%: Dal tonfo si sono salvati solo i Verdi, mentre la Bonino e Di Maio sono rimasti fuori dal Parlamento. Male è andato pure il PD che non ha raggiunto la soglia psicologica del 20%. Sono in molti a chiedersi se stamattina Letta si dimette: alle ore 11.00 ha convocato una conferenza stampa per commentare il risultato del voto di ieri. Già nella notte circolavano voci di dimissioni da parte di Letta.

Lo stesso Boccia aveva fatto capire che comunque fosse andato l'esito, ci sarebbe stato un cambio al timone del partito. Ieri notte è intervenuta la Serracchiani con quattro parole di circostanza per giustificare il disastro elettorale del Pd. Almeno lei ci ha messo la faccia, ha dichiarato un esponente dem che auspica le dimissioni di Letta. Il segretario Pd ha danvanti a sè due strade: quella di presentarsi davanti alla stampa e di dimettersi, oppure di mantenere il punto e di rimandare ogni decisione al congresso. Tutto dipende da quanto monterà la protesta interna, da Bonaccini a Franceschini, che vuole rispedire Letta a Parigi.











