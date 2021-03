Enrico Letta vs Matteo Salvini/ “Ha tenuto in ostaggio il governo, pessimo inizio”

Clima di alta tensione tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Il neo segretario del Partito Democratico ha messo nel mirino il leader della Lega per la gestione delle “trattative” sul decreto sostegni appena approvato: l’ex premier non ha apprezzato l’impuntatura del Carroccio sulla questione cartelle che ha causato lo slittamento del Consiglio dei ministri durante il quale è arrivato il via libera al dl.

Commentando l’approvazione del dl Sostegni, Enrico Letta ha rimarcato su Twitter: «Molto bene. Il Decreto Sostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini».

ENRICO LETTA VS SALVINI: NUOVO SCONTRO

In queste prime battute del mandato da segretario Pd, Enrico Letta sembra aver assunto il ruolo di antagonista principale di Salvini. L’ex premier in questi giorni non ha risparmiato frecciatine e attacchi all’ex ministro dell’Interno, mettendo sul tavolo del governo anche delle proposte provocatorie. Pensiamo al ritorno di fiamma dello Ius soli, misura parecchio divisiva tra le forze che compongono la maggioranza di governo, a partire dalla ferma opposizione del Carroccio. Su questo punto lo stesso Salvini ha rimarcato ai microfoni di Porta a porta: «Dimmi te se il nuovo segretario del Pd, in un momento di incertezza vaccinale, con le scuole chiuse e con le famiglie che non sanno quale tipo di lavoro avranno tra due mesi, mette come priorità la cittadinanza veloce per i migranti: è una proposta fuori dal mondo e mi è sembrata una provocazione nei confronti del premier Draghi».

Molto bene. Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio #Salvini — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 20, 2021





