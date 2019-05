Enrico Lo Verso/ “Io ed Elena ci sposeremo, mi piacerebbe a fine luglio in Sicilia…”

Enrico Lo Verso, attore palermitano e volto noto della televisione, è stato ospite presso gli studi di Storie Italiane, programma in onda tutte le mattine su Rai Uno. «Quando avevo iniziato il corso di recitazione mi avevano detto “Hai una faccia che è un conto in banca, sei l’unico che viene bene nelle fototessere”», esordisce così il 55enne siciliano protagonista in queste settimane a Ballando con le stelle. «Per lavoro vivo continuamente la finzione – ha proseguito – quindi quando voglio vivere la mia vita in maniera vera, voglio dare spazio a quello che è veramente la possibilità di essere e non di apparire. L’amore è qualcosa che aiuta a vivere bene, che ti fa stare bene, ti fa capire quello che hai, quello che ha importante. E’ una parte fondamentale della vita come il cuore, il sangue… come tutto quello che serve per continuare a vivere». Lo Verso parla poi della sua compagna da una vita, Elena: «Ci siamo conosciuti nel 1989 l’anno del muro di Berlino, ci siamo conosciuti in un film, lei lavorava in produzione e io recitavo, siamo rimasti colpiti a vicenda dalla nostra educazione e da questo interesse abbiamo cominciato a frequentarci».

ENRICO LO VERSO A STORIE ITALIANE

«Quei valori che ti sono piaciuti il giorno prima continuano a piacerti il giorno che sta per arrivare, e quindi quei valori ti spingono a restare assieme. Quando hai gli stessi valori, la capacità di non abbatterti quando arrivano i problemi… Io ho avuto dei momenti bui miei, quando fai questo lavoro sembra che siamo sempre allegri e spensierati, invece il nostro lavoro è durissimo. La depressione fortunatamente no». Eleonora Daniele chiede quindi se i due si sposeranno: «Ci sarà il matrimonio, lo avevamo messo in programma quando nostro figlio avesse compiuto i 18 anni di età, ma ora ne ha 26 (risata ndr). Abbiamo sempre avuto tanto da fare, noi abbiamo davvero poco tempo insieme. La data potrebbe essere fine luglio ma lei vorrebbe invece spostarlo perché fa caldo. Lo vorremmo fare in Sicilia dove abbiamo una casetta in campagna. L’idea è di farlo presto».

