Enrico Lucci nuovo inviato di Striscia la notizia/ “Seguirà la corsa al Quirinale”

New entry a Striscia la notizia: un vero e colpo da 90 per il telegiornale satirico di Antonio Ricci. Secondo quanto reso noto in un comunicato, Enrico Lucci lunedì 24 gennaio 2022 farà il suo debutto: il celebre volto televisivo, con un passato da inviato de Le Iene, in diretta da Roma, presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.

“Da lunedì 24 gennaio ci sarò pure io a Striscia la notizia e inizierò da una cosa molto serie, l’elezione di Berlusc… del presidente della Repubblica. A lunedì!”: questo il videomessaggio di Enrico Lucci per annunciare il suo debutto al tg satirico. Ne vedremo delle belle, considerando questa breve sequenza: il lapsus è naturalmente voluto, segno delle forti tinte comiche dei suoi interventi…

Enrico Lucci nuovo inviato di Striscia la notizia

Giornalista e volto televisivo dagli anni Novanta, Enrico Lucci è noto soprattutto per la sua partecipazione al programma televisivo di Italia 1 Le Iene e si è sempre contraddistinto per i suoi commenti semiseri su diversi temi, dalla politica al gossip, passando per il calcio e il cinema. L’esperienza a Le Iene è durata venti anni ed è terminata nel 2016, complice l’approdo in Rai. È stato il timone di Nemo – Nessuno escluso, programma in onda in prima serata di Rai 2, mentre nel 2019 ha condotto la trasmissione Realiti – Siamo tutti protagonisti. Dopo l’esperienza nel cast di Quelli che il calcio, Enrico Lucci è stato inviato anche per Cartabianca. Diversi i riconoscimenti ottenuti in carriera, uno su tutti: nel 1996 ha vinto la seconda edizione del premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi con la trasmissione Telesogni su Rai 3. Ora una nuova avventura per il 58enne di Velletri, pronto a infiammare anche il pubblico di Striscia la notizia…

