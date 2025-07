Com'è morto Enrico Lucherini, lo storico press agent dello spettacolo: se n'è andato a 92 anni

E’ morto Enrico Lucherini, uno degli agenti storici dello spettacolo italiano e che ha vantato grandi artisti nella sua scuderia. Per dirne alcune, era il manager di attrici del calibro di Claudia Cardinale e Sophia Loren, iconiche dive del cinema italiano. Un personaggio ancora prima di un grande professionista, temuto dagli uffici stampa per via delle sue sfuriate, un carattere rude che non ha mai ostacolato il professionista eccellente e apprezzato da tutti.

Com’è morto Enrico Lucherini?

A dare la notizia della morte di Enrico Lucherini è stato il suo amico e storico socio Gianluca Pignatelli, che ha confermato il tragico lutto che sarebbe avvenuto durante il sonno: “Siamo qui a piangerlo, si è spento nel sonno e con tutto il nostro affetto”. Enrico Lucherini è stato il primo manager italiano, una figura centrale nel mondo dello spettacolo e capace di andare contro i sogni di famiglia per inseguire il mondo del cinema, la sua grande passione.

Enrico Lucherini, chi era il press agent

In una vecchia intervista concessa, Enrico Lucherini ha ricordato di aver seguito l’istinto e soprattutto la grande passione che si è sempre portato dietro. Nonostante le volontà del padre fossero quelle di volerlo medico, Enrico Lucherini non si è mai sottratto alla sua passione, inseguendola e tracciando delle linee poi seguite da tutti, visto che è stato lui a creare la professione del press agent, divenuta fondamentale negli anni:

“Da grande mi dovetti iscrivere a medicina, soffrivo per accontentare mio padre ma amavo il cinema e dopo due anni mi iscrissi all’Accademia di arte drammatica” ha raccontato in una vecchia intervista. Adesso il cinema e gli artisti piangono uno dei pezzi pregiati dello spettacolo.

