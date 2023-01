Enrico Lucherini “Sophia Loren m’insegnò tanto”/ Poi gaffe “Fece 10 anni di carcere…”

Enrico Lucherini, ospite di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di martedì 24 gennaio 2023, ha raccontato i retroscena legati alle grandi attrici. In primis, ha parlato di quando a Sandra Milo si incendiarono i capelli, o meglio, la parrucca, sul set di “Vanina Vanini”: “Sandra Milo era vicino a un tavolino e doveva litigare con l’attore. Siccome mi avevano detto che il film in sé non funzionava, io dissi a Sandra di transitare in zona, vicino a un candelabro. Complice la forza di Laurent Terzieff per spingerla, la testa prese fuoco e vennero foto magnifiche. Il dolore per Sandra Milo è derivato più dalla parrucca strappata che dalle fiamme!”.

Sophia Loren, invece, ha detto Enrico Lucherini “mi ha insegnato tantissimo, anche se era più giovane di me. Ha fatto grandissimi film, anche ‘Matrimonio all’italiana’. Io non l’ho mai vista sbagliare. È molto intelligente e ha una grande umiltà. Parlava con tutti e non raccontava certo chi fosse lei e quanto potesse guadagnare”. Poi, uno scivolone: “Sophia Loren ha fatto 10 anni di carcere”, salvo poi correggersi (“Ho detto anni? Nooo! Giorni, giorni”).

ENRICO LUCHERINI: “GINA LOLLOBRIGIDA HA ACCETTATO FILM NON BELLI DA UN CERTO PUNTO IN AVANTI”

Nel prosieguo di “Oggi è un altro giorno”, Enrico Lucherini ha commentato gli ultimi anni di Gina Lollobrigida: “Dopo il grande successo, ha accettato lungometraggi non belli. Quando sbagli uno, due, tre film, è chiaro che il pubblico si allontana dalla protagonista. Gina non aveva un marito importante, ha fatto tutto da sola ed è via via diventata più fragile, appoggiandosi ad Andrea Piazzolla perché lo riteneva molto bravo”.

Francesca Dellera, ha detto Enrico Lucherini, si è ritirata dalle scene, invece, a forza di rifiutare film che non le andavano a genio: “Una decisione di grande libertà. È di famiglia benestante e quindi ha potuto farla”.

