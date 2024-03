Enrico Maria Papes, I Giganti: “Ci censurarono: pensarono fossimo Cattolici”/ “Sciupammo un sacco di soldi…”

Enrico Maria Papes, batterista del gruppo I Giganti, è stato intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del Corriere della Sera. La band fu tra le più ascoltate negli anni ’60, prima di un rapido declino che la portò a sciogliersi per sempre. “Io avevo iniziato a suonare nel 1961 e le prime esperienze le avevo fatte in due gruppi già allora considerati musicalmente eversivi, quelli di Clem Sacco, di Ghigo e di Guidone, del Clan Celentano. Incontrai Checco Marsella, tastierista e voce fantastica, e Mino De Martino che suonava la chitarra. Poi si aggiunse il fratello minore di Mino, Sergio. Decidemmo così di costituire un gruppo che chiamammo, forse per megalomania, I Giganti”, esordisce Papes parlando con il quotidiano di via Solferino. Le prime serate le fecero all’Idroscalo di Milano, intanto il loro disco “Fuori dal mondo”; vendeva trecentomila copie in tutta Italia, era il 1966.

Fu proprio in quell’anno che la vita di Enrico Maria Papes e de I Giganti, cambiò definitivamente grazie alla canzone “Tema”, che “aveva delle introduzioni parlate, una cosa quasi blasfema – ricorda ancora il batterista – musicalmente, il brano nasceva dall’idea di un nostro amico del Conservatorio, ma fu il testo a fare rumore. Per la sua struttura, più che per il suo contenuto. Per la mia voce da basso, che appariva in contrasto con la solarità delle altre, per quella parola, “Tema”, che parlava subito ai ragazzi di quel tempo, che, nel boom e con la scolarizzazione di massa, affollavano le scuole. Vendemmo un milione di copie di quel brano”. Ma Il Corriere ricorda come la critica impegnata non abbia mai amato la loro musica, considerata troppo leggera e lontana dai canoni della canzone d’autore dell’epoca. Inoltre, il gruppo fu “accusato” di essere cattolico e quindi censurato: “Cattolici? Io non sono nemmeno credente, si figuri. In verità nel nostro primo 45 giri “Giorni di festa” cantavamo queste parole: ‘Ho deciso di andare a messa Perché credo sia mio dovere Penso proprio che andrò Oggi è un giorno di festa Perché sono felice E voglio andare a dir: “Prega per noi”’. Non mi chieda perché l’abbiamo fatto, non me lo ricordo. Forse perché all’inizio suonavamo nelle parrocchie e cercavamo di farci ben volere…”.

ENRICO MARIA PAPES, I GIGANTI: DOPO LA PROPOSTA L’INIZIO DELLA FINE

Papes racconta anche l’esibizione con Claudio Villa del 1967 al teatro Sistina, quando il “reuccio” venne fischiato in quanto identificato come uomo di sinistra e di potere: “Villa non lo fecero cantare e lui venne nel nostro camerino a pregarci di accompagnarlo con degli stornelli romaneschi. Così riuscì a cantare. Erano due mondi che per una volta si lambivano ma erano definitivamente separati, per sempre. Per noi era un momento d’oro”.

Quindi la canzone a Sanremo “Proposta”, che riuscì a convincere il popolo più giovane parlando di operai e lavoratori: “Chi, tra i giovani di quel tempo, poteva non sentirsi chiamato in causa? Eravamo i giovani, avevamo i nostri dischi, i nostri giornali, il nostro modo di vestire. Eravamo un potere, eravamo un mondo. Arrivammo terzi a Sanremo, fummo il primo gruppo a salire sul podio. Era il festival della morte di Tenco. Giorgio Gaber una volta ci disse che Tenco gli aveva detto, a proposito della nostra musica: “’I Giganti hanno il cannone, ma sparano a salve’”. L’estate stessa, poi, il loro brano “Io e il Presidente”, venne censurato, considerato come vilipendio e in quell’anno fu bandita anche “Dio è morto” dei Nomadi. “Pensi in che Paese vivevamo… Insomma “Io e il Presidente” non fu mai trasmessa, né in radio né in televisione – racconta il batterista – mai, fino a oggi, una specie di fatwa per un brano francamente non eversivo. Da quel momento le cose per noi cominciarono a scivolare male”. Fu l’inizio della fine.

ENRICO MARIA PAPES, I GIGANTI: “SERGIO ED IO LITIGAMMO…”

Il musicista racconta di aver “sciupato un sacco di soldi”, “Sergio ed io litigammo quando dovemmo mettere in vendita il nostro bel furgone, con la scritta “Giganti”. Litigammo per stupide questioni di soldi e per orgoglio, non meno stupido. Finimmo alle mani, unica volta in vita mia. Quando se ne è andato, era ancora giovane, io ero nella stanza di ospedale con la sua compagna. Non so se a lui facesse piacere, ma a me sembrò giusto essere con lui, mentre moriva”. E ancora: “Noi Giganti ci siamo rimessi insieme varie volte, ma non funzionava più”.

Papes conclude: "Vede, noi siamo passati rapidamente dall'ombra alla luce e poi, con la stessa velocità, siamo tornati nel cono d'ombra. Dalle stelle alle stalle, si dice. Ma le stalle, non lo si dimentichi mai, sono luoghi in cui c'è vita, c'è calore". I Giganti si sciolsero definitivamente nel 1968.











