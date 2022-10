Enrico Mellano e Andrea, ex marito e figlio Emanuela Folliero/ La dedica speciale…

Enrico Mellano e Andrea: chi è l’ex marito di Emanuela Folliero

Enrico Mellano è l’ex marito di Emanuela Folliero. Il loro matrimonio è finito dopo pochi anni dal fatidico sì, ma è stato coronato dalla nascita di Andrea, il grande amore dell’annunciatrice che ha anche portato avanti la pratica per dare al figlio anche il suo cognome. L’amore tra Enrico Mellano ed Emanuela Folliero è finito dopo pochi con la separazione. Del loro amore, però, Andrea resta il testimone e, dopo la fine del rapporto, il piccolo è rimasto a vivere con mamma Emanuela che ha poi trovato un altro amore in Pino Oricci.

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez e i figli/ Amore litigarello ma...

Della vita privata di Enrico Mellano non si hanno molte informazioni. Tuttavia si sa che l’ex marito di Emanuela Folliero è un attore e produttore. I due, nonostante la fine del matrimonio, sono rimasti in ottimi rapporti.

La dedica di Emanuela Folliero per Enrico Mellano

Enrico Mellano ed Emanuela Folliero, dopo la separazione, hanno mantenuto ottimi rapporti riuscendo così a dare al figlio Andrea un’infanzia serena e felice. Mamma innamorata di Andrea, Emanuela pubblica poche foto del figlio sui social se non in occasioni particolari come ha fatto in occasione del suo tredicesimo compleanno.

Pamelo, chi è il gemello di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022/ Attilio Romita…

L’annunciatrice ha così pubblicato una foto mostrando ai followers Andrea quando era piccolo e l’Andrea tredicenne scrivendo anche una dolcissima dedica. “Sembra ieri ! E oggi compi 13 anni !! Auguri a te amore mio e a tutti gli uomini del futuro! Sono sicura che tratterete meglio il mondo”, le parole della Folliero.

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi dal bullismo al coma per il Covid: la storia/ "Le mie unghie, la mia forza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA