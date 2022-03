Enrico Melozzi, chi è?/ Direttore d’orchestra: “Soprannome Melox fusione di 2 anime”

Enrico Melozzi, grazie alle sue numerose apparizioni televisive anche al Festival di Sanremo, in occasione del quale è stato spesso alla direzione di bellissime esibizioni, compresa quella vittoriosa dei Maneskin, è ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Durante il Festival di Sanremo 2022, il direttore d’orchestra ha preso parte all’esibizione di Ana Mena, Giusy Ferreri e Highsnob e Hu.

Melozzi ha iniziato lo studio del pianoforte ad 8 anni, per poi dedicarsi al canto lirico e successivamente al violoncello, strumento grazie al quale si è diplomato al conservatorio. A partire dal 1999, Enrico Melozzi ha iniziato a collaborare con importanti musicisti come Sabine Meyer, Simon Stockhausen e Paolo Fresu.

Enrico Melozzi, mix tra animo rock e musica classica

Nel 2002 Enrico Melozzi ha debuttato a Roma all’Auditorium Parco della Musica con la sua prima opera Oliver Twist. Il direttore d’orchestra è stato soprannominato Melox, un personaggio che lui stesso definisce “nato dalla fusione delle due anime, quella più pop, rock, metal, irriverente e quella del conservatorio. La fusione è avvenuta quando ho avuto il coraggio di non distinguere più le due cose ma di rispettarle allo stesso modo. Lì sono diventato quello che sono”.

Enrico Melozzi è molto riservato sulla sua vita privata e non si sa se sia sposato o fidanzato. Attraverso il suo profilo Instagram preferisce condividere con i suoi numerosi followers (circa 36,7 mila) immagini relative al proprio lavoro e alle sue mille peripezie tra serate sanremesi e altri progetti musicali. Insieme a Giovanni Sollima, Melozzi è stato fondatore del gruppo “100 Cellos”, e promotore della prima maxi-reunion di violoncellisti in Italia, che si è tenuta al Teatro Valle dal 16 al 18 marzo 2012 e ha radunato più di 140 violoncellisti provenienti da tutto il mondo. L’edizione del 2013, inoltre, ha visto i 100 violoncelli sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma in Piazza San Giovanni di fronte a una platea di oltre 800.000 persone.

