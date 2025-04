Enrico Melozzi – noto anche con lo pseudonimo Melox – sarà uno degli ospiti della trasmissione Obbligo e Verità, programma condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda lunedi 14 Aprile 2025. Parliamo di un personaggio non cosi noto nel mondo dello spettacolo ma che ha avuto grande successo negli ultimi anni, specialmente grazie al suo legame con la musica.

Enrico Melozzi è un compositore che nasce a Teramo il 22 Giugno 1977, ed ha quindi ora 48 anni. Si tratta di un compositore, violoncellista e produttore discografico italiano, ha da sempre la passione per la musica ed inizia a studiare piano quando ha solo 8 anni, poi si dedica anche al canto e al violoncello. Oltre a ciò l’uomo si rilancia a livello musicale.

Negli anni ottiene grandi collaborazioni a livello di violoncello con Sabine Beyer, Paolo Fresu e tanti altri. L’uomo lavora come direttore d’orchestra ed ha partecipato a numerose edizioni di Sanremo, nel 2021 ad esempio ha diretto il gruppo Rock Maneskin e insieme ha vinto il brano Zitti e buoni. Negli anni ha lavorato con vari superospiti come Giusy Ferreri e tanti altri.

“Non ho figli perchè…”: Enrico Melozzi netto sulla vita privata

Negli anni sono arrivate sempre poche informazioni su Enrico Melozzi, ci sono pochi dettagli riguardo la sua vita privata e solo recentemente l’uomo si è aperto recentemente al Corriere della Sera dove ha raccontato il suo pensiero: “Sono single, ho deciso di non legarmi a nessuno in questo periodo” e poi Enrico ha raccontato altre vicissitudini nella sua vita.

L’uomo ha raccontato realmente il motivo per cui non ha avuto figli finora nella sua vita: “Ho scelto di non avere figli, non me la sento e credo che per dedicarmi a loro toglierei del tempo alla musica. Inoltre penso che probabilmente ho anche paura” ed Enrico ha sottolineato che comunque diventare genitore non è semplice e ti porta a diventare per forza grande.

Nel corso della sua vita Enrico ha avuto anche un gravissimo incidente e lui ha raccontato sempre al Corriere: “Fui investito da una moto e mi ritrovai dentro una macchina”, raccontando cosi il suo calvario e ha svelato inoltre: “Ho subito cinque interventi, prima a letto e poi sulla sedia a rotelle. E’ stato un periodo difficile dove mi sono isolato parecchio”, conclude l’artista.