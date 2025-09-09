Enrico Melozzi, chi è il direttore d'orchestra originario di Teramo che ogni anno è uno dei punti fermi di Sanremo? La carriera

Enrico Melozzi, chi è: l’attività nel mondo del cinema

Enrico Melozzi ha composto nel corso della carriera numerose colonne sonore per il cinema, tanto da aver vinto il Nastro d’argento per il corto “Il gioco” di Adriano Giannini e numerosi altri premi. Negli anni seguenti sono arrivati numerosi altri progetti: dal 2023 dirige un grande evento di musica popolare abruzzese, “La notte dei serpenti”, che ogni anno vede come ospiti straordinari artisti italiani.

Il direttore d’orchestra è stato più volte scelto da artisti per dirigerli al Festival di Sanremo. Per la prima volta è salito sul palco dell’Ariston nel 2012 al fianco di Noemi con “Sono solo parole”, tornando poi a dirigere la stessa cantante nel 2014. Nel 2019 è stata la volta di Achille Lauro mentre nel 2020 è stato al fianco dei Pinguini Tattici Nucleari. Negli anni a seguire la sua presenza sul palco dell’Ariston si è consolidata tanto che nel 2020, 2022, 2023 e 2024 ha diretto ben quattro artisti, tornando poi nel 2025 con i Coma Cose.

Enrico Melozzi, chi è: la formazione

Nato a Teramo nel 1977, Enrico Melozzi, è un violoncellista, compositore, ma soprattutto direttore d’orchestra italiano, volto ormai noto è più come uno dei maestri di Sanremo. Da anni infatti, Enrico Melozzi dirige le orchestre all’Ariston in occasione del tradizionale festival della canzone italiana. Lo studio della musica per Enrico è arrivato in tenera età: il compositore abruzzese ha iniziato a studiare pianoforte a soli otto anni, mostrando fin da subito una grande sensibilità anche per la composizione. Fin dai primi anni di studio musicale, infatti, ha cominciato anche a comporre le sue prime melodie.

Dopo aver studiato musica e in particolare violoncello in Italia, si è diplomato anche al Fellow of the London College of Music. Inizialmente è stato assistente del compositore tedesco Michael Riessler per poi iniziare a comporre da solo le proprie musiche, inizialmente opere liriche e colonne sonore per film spettacoli teatrali. Non solo musica classica nella vita del maestro Melozzi, che nel 2004 ha fondato un duo di musica elettronica, i Lisma Project.